Сафонов подрался с Комаровым в дерби «Ак Барса» и «Салавата». Александр получил 17 минут штрафа, Илья – 5

Илья Сафонов и Александр Комаров подрались в дерби «Ак Барса» и «Салавата».

Казанский клуб принимает команду Виктора Козлова (2:0 , первый период) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

В середине второго периода форвард «Ак Барса » Илья Сафонов подрался с защитником уфимцев Александром Комаровым . Перед стычкой Комаров толкнул Сафонова сзади. За несколько секунд до этого Сафонов сделал силовой прием против Данила Алалыкина, отправив его на лед.

Сафонов нанес несколько ударов 22-летнему игроку «Салавата », повалив его на лед, после чего судьи остановили драку. По итогам эпизода Комаров получил 17 минут штрафа, Сафонов был удален на 5 минут.

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска».