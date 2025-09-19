  • Спортс
  Сафонов подрался с Комаровым в дерби «Ак Барса» и «Салавата». Александр получил 17 минут штрафа, Илья – 5
Сафонов подрался с Комаровым в дерби «Ак Барса» и «Салавата». Александр получил 17 минут штрафа, Илья – 5

Илья Сафонов и Александр Комаров подрались в дерби «Ак Барса» и «Салавата».

Казанский клуб принимает команду Виктора Козлова (2:0, первый период) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

В середине второго периода форвард «Ак Барса» Илья Сафонов подрался с защитником уфимцев Александром Комаровым. Перед стычкой Комаров толкнул Сафонова сзади. За несколько секунд до этого Сафонов сделал силовой прием против Данила Алалыкина, отправив его на лед. 

Сафонов нанес несколько ударов 22-летнему игроку «Салавата», повалив его на лед, после чего судьи остановили драку. По итогам эпизода Комаров получил 17 минут штрафа, Сафонов был удален на 5 минут. 

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
