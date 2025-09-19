Овечкин пропустит тренировку «Вашингтона». Вчера он досрочно покинул занятия из-за травмы нижней части тела

  • Спортс
Александр Овечкин не примет участия в тренировке 19 сентября из-за травмы.

Об этом сообщает журналист Том Гулитти со ссылкой на «Вашингтон». 

Вчера Александр Овечкин досрочно завершил тренировку из-за повреждения нижней части тела.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

«Вашингтон» проведет первый матч сезона-2025/26 9 октября.

Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Тома Гулитти
