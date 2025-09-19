«Трактор» о комментаторах матча с «Нефтехимиком»: «Кузи не будет, отбой. Возможно, он будет комментировать СКА – «Динамо» Минск, мы не знаем»

Евгений Кузнецов не сможет прокомментировать матч «Трактора» и «Нефтехимика».

Игра состоится сегодня, 19 сентября. Ранее сообщалось , что комментатором матча на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым будет Евгений Кузнецов .

«Отбой, Кузи не будет. Возможно, он будет комментировать СКА – «Динамо» Минск, мы не знаем», – говорится в сообщении «Трактора».

Сейчас Евгений Кузнецов находится без контракта. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ. Нападающий является воспитанником «Трактора».