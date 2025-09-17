  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гру о 2:0 с «Автомобилистом»: «Шестой матч «Трактора» на выезде, доволен упорством команды. Результат мог бы быть другим, но Дриджер был хорош, то же могу сказать об Аликине»
1

Гру о 2:0 с «Автомобилистом»: «Шестой матч «Трактора» на выезде, доволен упорством команды. Результат мог бы быть другим, но Дриджер был хорош, то же могу сказать об Аликине»

Бенуа Гру подвел итоги игры с «Автомобилистом» в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Трактор» на выезде одержал победу со счетом 2:0. 

– Мы очень довольны сегодняшней игрой. Это был наш шестой матч на выезде. По сути, мы 14 дней провели вне дома и на один день возвращались в Челябинск. Очень доволен упорством нашей команды. Отличный матч на прекрасной арене!

– Достойную игру провел Егор Коршков. Как оцените начало сезона для него?

– Наши ожидания от Егора высоки. Мы подписывали его в надежде на то, что он выйдет на более высокий уровень для себя. Для этого ему нужно показывать хорошее катание, работу в форчеке, владение шайбой.

Сегодня мы это наблюдали от него. Он отлично проявил себя на площадке в спецбригаде меньшинства и в концовке матча при игре «5 на 6». Но он может проявлять себя еще лучше. Надеемся, мы всем тренерским штабом поможем ему стать лучшей версией себя.

– Не самая результативная встреча получилась между главными командами Урала. Можно ли согласиться с тем, что сегодня была скорее «битва умов»?

– В начале матча действительно была как будто шахматная партия. Особенно если посмотреть на то, как команды оборонялись. У «Автомобилиста» были свои шансы, но Дриджер был очень хорош.

То же самое могу сказать и об Аликине. Результат матча мог бы быть другим, потому что, соглашусь, «Автомобилист» и «Трактор» – хорошие команды. Мы рады, что сегодня матч остался за нами.

– Продолжая тему результативности – второй матч подряд игра с «Автомобилистом» закончилась со счетом 2:0 с голами на последних минутах. Это закономерность или случайность? Ждать ли нам того же в следующих очных матчах?

– Каждый матч отличается от предыдущего. У «Автомобилиста» очень сильное нападение – взять тех же Буше и Горбунова. В атаке эта команда сильна и в большинстве, и в равных составах. Если у них появляется шанс забить гол, скорее всего, так и будет.

Сегодня соперник имел хорошие моменты после наших ошибок, потерь, отскоков шайбы. Но наш вратарь проявил себя фантастически, когда это было нужнее всего. Я чувствую, что не совсем отвечаю на ваш вопрос, но я не знаю, что нам принесет следующий матч.

– Выезд был длинным. Как оцените первую серию этого сезона, какие выводы вы можете сделать? Остались ли силы на первый домашний матч сезона послезавтра?

Силы у нас на послезавтрашний матч есть. Не может быть никаких оправданий. Мы должны выходить на лед и работать. По итогам выезда – восемь очков. Мы в целом этим довольны. Последние два матча мы играли лучше, чем в самом начале сезона. Надеюсь, это будет продолжаться до конца сентября – и дальше, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Трактора»
logoЕгор Коршков
logoТрактор
logoКрис Дриджер
logoКХЛ
logoЕвгений Аликин
logoБенуа Гру
logoРид Буше
logoАвтомобилист
logoРоман Горбунов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Заварухин про 0:2 : «Автомобилист» не смог пробить вратаря – Дриджер зацементировал ворота «Трактора». Он переиграл наших нападающих»
1сегодня, 19:22
КХЛ. «Авангард» победил «Салават», «Трактор» был сильнее «Автомобилист», «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику», «Шанхай» уступил «Адмиралу»
205сегодня, 18:16
«Трактор» прервал серию «Автомобилиста» из 3 побед подряд. Никонов и Коршков забили, у Дриджера – шатаут
11сегодня, 16:41
Главные новости
Вячеслав Козлов о слухах про отставку Кудашова: «Неприятно, но надо спокойно относиться. Все в руках хоккеистов «Динамо», надо делать результат без раскачки»
16 минут назад
Ландескуг о сезоне «Колорадо»: «Я пахал три года не ради того, чтобы просто вернуться в состав. Цель – Кубок Стэнли, может, и не один»
28 минут назад
Гришин о словах Ротенберга, что «Федотов играет не хуже, чем Макар»: «Вряд ли Кэйл думает о том, что его сравнивают с Максом. И Максим не хочет таких параллелей»
сегодня, 21:06
Гатиятулин об 1:2 от «Нефтехимика»: «У «Ак Барса» непростой период. У соперников в два раза меньше моментов, но наказывают нас чуть ли не за каждую ошибку. От нас ждут побед, понимаем»
3сегодня, 20:16
41-летний Джиордано завершил карьеру и стал тренером в системе «Торонто». У него 577 очков в 1148 матчах в НХЛ и «плюс 129»
9сегодня, 20:00
«Калгари» продлил контракт с Баклундом на 2 года, кэпхит – 3,25 млн долларов. У 36-летнего капитана 1066 матчей за «Флэймс»
1сегодня, 19:44
Заварухин про 0:2 : «Автомобилист» не смог пробить вратаря – Дриджер зацементировал ворота «Трактора». Он переиграл наших нападающих»
1сегодня, 19:22
Торторелла, Хайнс, Куинн – ассистенты Салливана в штабе сборной США на Олимпиаду-2026
2сегодня, 18:56
Фетисов о 40-летии Овечкина: «Пожелал ему выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне. Он этого очень хочет»
1сегодня, 18:42
«Ак Барс» проиграл 4 из 5 матчей сезона – сегодня 1:2 от «Нефтехимика». Команда Гатиятулина – предпоследняя на Востоке
17сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Юта» выставит Ингрэма на драфт отказов. Вратарь прошел программу помощи игрокам НХЛ после смерти матери и был допущен к матчам
5 минут назад
Алексей Заварухин о работе с братом в штабе «Автомобилиста»: «Это инициатива Николая, мы мечтали работать вместе. Какое давление может быть? Мы понимали, на что идем»
44 минуты назад
Уильямс о ЦСКА: «Английской речи больше, чем русской. Тренеры прекрасно говорят. С Саморуковым вся коммуникация на английском, также у Охотюка с Руа и Спронга с Абрамовым»
1сегодня, 20:36
Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Эта сага длится слишком долго. Я решил сфокусироваться на тех ребятах, кто у нас есть»
1сегодня, 19:32
Анкудинов о допинге у Морозова: «Подставил «Спартак», на него возлагали надежды как на одного из ведущих игроков. Это пятно на нашем хоккее»
сегодня, 19:09
Ларионов о «Зените»: «Найдет свою игру, будет показывать хороший футбол, как и СКА. Семак в поиске, сезон длинный, это не спринт – марафон»
3сегодня, 18:35
Булыкин об Овечкине: «Одна из его мечт – как можно дольше играть в хоккей, быть полезным обществу, в какой стране – неважно. Желаю ему здоровья и исполнения всех мечт»
3сегодня, 18:02
«Сент-Луис» продлил контракт с Уокером на 2 года. Зарплата 1-го австралийца в НХЛ – 887,5 тысяч долларов в год
сегодня, 17:31
Каменский о КХЛ: «Идет в правильном направлении. Разрыв между богатыми и бедными клубами уменьшается, каждый может обыграть каждого. Потолок зарплат помогает выравнивать турнир»
сегодня, 15:22
Быков о Кубке Первого канала в Новосибирске: «Хороший подарок болельщикам из регионов России, помимо Москвы и Петербурга. Будет аншлаг – сто процентов»
1сегодня, 15:11