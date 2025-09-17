Гру о 2:0 с «Автомобилистом»: «Шестой матч «Трактора» на выезде, доволен упорством команды. Результат мог бы быть другим, но Дриджер был хорош, то же могу сказать об Аликине»

Бенуа Гру подвел итоги игры с «Автомобилистом» в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Трактор» на выезде одержал победу со счетом 2:0.

– Мы очень довольны сегодняшней игрой. Это был наш шестой матч на выезде. По сути, мы 14 дней провели вне дома и на один день возвращались в Челябинск. Очень доволен упорством нашей команды. Отличный матч на прекрасной арене!

– Достойную игру провел Егор Коршков. Как оцените начало сезона для него?

– Наши ожидания от Егора высоки. Мы подписывали его в надежде на то, что он выйдет на более высокий уровень для себя. Для этого ему нужно показывать хорошее катание, работу в форчеке, владение шайбой.

Сегодня мы это наблюдали от него. Он отлично проявил себя на площадке в спецбригаде меньшинства и в концовке матча при игре «5 на 6». Но он может проявлять себя еще лучше. Надеемся, мы всем тренерским штабом поможем ему стать лучшей версией себя.

– Не самая результативная встреча получилась между главными командами Урала. Можно ли согласиться с тем, что сегодня была скорее «битва умов»?

– В начале матча действительно была как будто шахматная партия. Особенно если посмотреть на то, как команды оборонялись. У «Автомобилиста » были свои шансы, но Дриджер был очень хорош.

То же самое могу сказать и об Аликине . Результат матча мог бы быть другим, потому что, соглашусь, «Автомобилист» и «Трактор» – хорошие команды. Мы рады, что сегодня матч остался за нами.

– Продолжая тему результативности – второй матч подряд игра с «Автомобилистом» закончилась со счетом 2:0 с голами на последних минутах. Это закономерность или случайность? Ждать ли нам того же в следующих очных матчах?

– Каждый матч отличается от предыдущего. У «Автомобилиста» очень сильное нападение – взять тех же Буше и Горбунова. В атаке эта команда сильна и в большинстве, и в равных составах. Если у них появляется шанс забить гол, скорее всего, так и будет.

Сегодня соперник имел хорошие моменты после наших ошибок, потерь, отскоков шайбы. Но наш вратарь проявил себя фантастически, когда это было нужнее всего. Я чувствую, что не совсем отвечаю на ваш вопрос, но я не знаю, что нам принесет следующий матч.

– Выезд был длинным. Как оцените первую серию этого сезона, какие выводы вы можете сделать? Остались ли силы на первый домашний матч сезона послезавтра?

Силы у нас на послезавтрашний матч есть. Не может быть никаких оправданий. Мы должны выходить на лед и работать. По итогам выезда – восемь очков. Мы в целом этим довольны. Последние два матча мы играли лучше, чем в самом начале сезона. Надеюсь, это будет продолжаться до конца сентября – и дальше, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру.