Кузнецов прокомментирует матч «Трактор» – «Нефтехимик» на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым: «Вы ждали этого возвращения»

Евгений Кузнецов прокомментирует матч «Трактора» и «Нефтехимика» на ОТВ.

Игра состоится сегодня, 19 сентября.

«Вы ждали этого возвращения в «Трактор».

Комментатором сегодняшнего матча на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым будет Евгений Кузнецов. До встречи в эфире. Будет точно весело», – говорится в сообщении «Трактора».

Сейчас Евгений Кузнецов находится без контракта. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ. Нападающий является воспитанником «Трактора». 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Трактора»
