Кузнецов прокомментирует матч «Трактор» – «Нефтехимик» на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым: «Вы ждали этого возвращения»
Евгений Кузнецов прокомментирует матч «Трактора» и «Нефтехимика» на ОТВ.
Игра состоится сегодня, 19 сентября.
«Вы ждали этого возвращения в «Трактор».
Комментатором сегодняшнего матча на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым будет Евгений Кузнецов. До встречи в эфире. Будет точно весело», – говорится в сообщении «Трактора».
Сейчас Евгений Кузнецов находится без контракта. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ. Нападающий является воспитанником «Трактора».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Трактора»
