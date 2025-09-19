Алексей Марченко о матче с «Салаватом»: «У «Ак Барса» не самый простой отрезок, стремимся сделать все, чтобы порадовать болельщиков. Выйдем играть на только победу»
Игра состоится сегодня, 19 сентября.
На данный момент «Ак Барс» занимает 10-е место в таблице Востока с 3 очками и 1 победой в основное время в 5 матчах сезона. «
Салават Юлаев» идет на 11-м месте с 3 очками и 1 победой в овертайме после 5 игр.
– Билеты на «Зеленое дерби» раскуплены, насколько атмосфера сегодня может стать определяющей?
– Поддержка болельщиков всегда важна. Сейчас у команды не самый простой отрезок, но мы стремимся сделать все, чтобы порадовать болельщиков. Вечером выйдем играть на только победу.
– На что следует обратить особое внимание, чтобы набрать два очка?
– Нужно сконцентрироваться на своей зоне, обороне. Четко сыграть в своей зоне, а моменты в атаке придут. У нас мастеровитые нападающие, они смогут их завершить, – сказал капитан «Ак Барса» Алексей Марченко.
