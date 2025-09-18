  • Спортс
  «Ак Барс» роликом с дерущимися клоунами анонсировал игру с «Салаватом»: «Зеленое дерби». Завтра»
«Ак Барс» роликом с дерущимися клоунами анонсировал игру с «Салаватом»: «Зеленое дерби». Завтра»

«Ак Барс» анонсировал игру с «Салаватом» роликом с дерущимися клоунами.

Команды сыграют 19 сентября.

На данный момент «Ак Барс» занимает 10-е место в таблице Востока с 3 очками и 1 победой в основное время в 5 матчах сезона.

«Салават Юлаев» идет на 11-м месте с 3 очками и 1 победой в овертайме после 5 игр.

«Зеленое дерби». Завтра», – говорится в сообщении «Ак Барса».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
