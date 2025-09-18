«Ак Барс» роликом с дерущимися клоунами анонсировал игру с «Салаватом»: «Зеленое дерби». Завтра»

«Ак Барс» анонсировал игру с «Салаватом» роликом с дерущимися клоунами.

Команды сыграют 19 сентября.

На данный момент «Ак Барс » занимает 10-е место в таблице Востока с 3 очками и 1 победой в основное время в 5 матчах сезона.

«Салават Юлаев » идет на 11-м месте с 3 очками и 1 победой в овертайме после 5 игр.

«Зеленое дерби». Завтра», – говорится в сообщении «Ак Барса».