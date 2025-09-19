Сурин о школе Хартли: «Я еще не выпустился! У него каждый делает определенные функции. Игра «Локомотива» складывается из простых вещей»
Егор Сурин высказался о работе с тренером «Локомотива» Бобом Хартли.
18 сентября клуб обыграл ЦСКА (5:1)
«У Хартли каждый делает определенные функции. Наша игра складывается из простых вещей. Мы добавляем скорости и хотим доказать, что мы лучше всех. Школа Хартли? Я еще не выпустился оттуда!
Я не обращал внимания на то, когда мы будем играть с ЦСКА. Зачастую я даже не знаю, с кем у нас следующие матчи. Сейчас вот, правда, знаю, что мы будем дома играть.
Мне нравится, когда против меня есть предвзятое отношение. Значит, я заставляю соперников этим заниматься», – сказал нападающий «Локомотива» Егор Сурин.
Сурин забил ЦСКА, набрав 5+1 в 6 матчах сезона. 19-летний форвард «Локомотива» лидирует в списке лучших снайперов команды
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости