  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин о Кросби: «У него невероятная память. У меня – хуже некуда. Он рассказывает какие-то истории из начала 2010-х, и я думаю: «Да как ты это помнишь?!»
3

Малкин о Кросби: «У него невероятная память. У меня – хуже некуда. Он рассказывает какие-то истории из начала 2010-х, и я думаю: «Да как ты это помнишь?!»

Евгений Малкин рассказал, что Сидни Кросби обладает феноменальной памятью.

Недавно капитан «Питтсбурга» рассказал, что в первый месяц своего пребывания в команде (в сезоне-2006/07) российский форвард питался почти исключительно гамбургерами. 

«У него тоже есть любимые блюда – одни и те же. Курица с пармезаном, салат «Цезарь» и коктейль из креветок (смеется). 

А вообще у него невероятная память. У меня же она хуже некуда. Он рассказывает мне какие-то истории из начала 2010-х, а я думаю: «Да как ты это помнишь?!» Я не помню, что было в прошлом году!

Например, он вспоминал про поездку в Швецию («Питтсбург» проводил матчи регулярного чемпионата в Стокгольме в сезоне-2008/09 и вновь сыграет там в предстоящем сезоне – Спортс) и говорил: «Помнишь, мы летели, приземлились и ты сделал то-то...». 

Я думаю: «Как ты помнишь, что было в Швеции в 2008 году?!» Это просто вау», – рассказал Малкин

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Питтсбурга»
logoПиттсбург
logoНХЛ
Питание
logoЕвгений Малкин
еда
NHL Global Series
logoСидни Кросби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин про автомобили: «Когда покупаешь новый, хочется почувствовать скорость. Кросби всегда говорит о моих машинах, а сам каждый год приезжает на одном и том же Range Rover»
15вчера, 19:58
Малкин о будущем: «Почему бы не поиграть еще 2 года? Я мог бы завершить карьеру сейчас, но все еще чувствую, что могу играть, я голоден, хочу забивать голы, помогать команде»
10вчера, 14:53
Доминге о Малкине: «Не сказал бы, что он сплачивал команду в прямом смысле слова. Сид всегда занимался этим. Кросби, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры «Питтсбурга»
вчера, 11:54
Кросби о контракте Малкина: «Мы это не обсуждали. На этом этапе на решение влияет много факторов. Как партнер и друг, ты просто рядом, чтобы поддержать его»
716 сентября, 10:23
Флери о пробном контракте с «Питтсбургом»: «Способ замкнуть круг, идея исходила от Дубаса. Я увижу старых друзей и сыграю один период. В моем возрасте этого уже достаточно»
414 сентября, 05:15
Главные новости
Кузнецов прокомментирует матч «Трактор» – «Нефтехимик» на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым: «Вы ждали этого возвращения»
516 минут назадФото
КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Амура», «Автомобилист» примет «Спартак», «Ак Барс» против «Салавата», СКА сыграет с минским «Динамо»
2433 минуты назад
Капитана ЦСКА Нестерова внесли в базу «Миротворца»
10сегодня, 06:50
Мессье представил новую альтернативную форму «Рейнджерс», посвященную 100-летию клуба
3сегодня, 06:15Фото
Сурин о «Локомотиве» после 5:1 с ЦСКА: «В голове была какая-то звездочка, знали, что выйдем более настроенными. Был матч желания – выиграл тот, кто больше хотел»
2сегодня, 05:40
Разин о Толчинском: «Носит на себе «гору» – нет голов, нет очков, много потерь. Желания много, но пока он до конца не понимает принцип игры «Металлурга»
7сегодня, 04:45
Дубас о будущем Малкина в «Питтсбурге»: «Перерыв на Олимпиаду – возможность для обсуждения этого вопроса. Ожидаю, что он проведет отличный сезон»
2сегодня, 03:55
Копитар завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26 – он будет для него 20-м в лиге. У словенца 1278 очков в 1454 матчах в регулярках и 2 Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом»
27сегодня, 03:15
Миронов о серии «Лады» из 4 поражений: «Перелеты поздние, в 4-5 утра. Может, недосып, усталость. Когда 5 часов проводите в аэропорту, плюс 3 часа лететь – ноги не бегут»
7сегодня, 02:40
Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пока не думаю об этом, времени поговорить достаточно. Станет ли этот сезон последним – не знаю»
13вчера, 21:37
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о будущем Овечкина: «Может, он уже не хочет быть спортсменом, скажет: «Хватит. Пойду тренером». Фетисов же тоже долго играл, остался тренером в Америке, потом вернулся в Россию»
1 минуту назад
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Коннор сказал, что хочет побеждать с «Ойлерс». У меня нет причин сомневаться в его словах. Он всегда был последователен»
143 минуты назад
Вратарь ЦСКА Мартин про 1:5 от «Локомотива»: «Разочарование. Мы все, включая меня, должны были сыграть намного лучше»
58 минут назад
Светлов об «Ак Барсе»: «Ситуация напоминает о «Ладе» – проблемы дома, излишне осторожный хоккей. Но с таким составом Казань должна диктовать волю любому сопернику»
сегодня, 07:00
19-летний защитник ЦСКА Патрихаев о стычке с Радуловым: «Он нормальный парень из Нижнего Тагила, я из Екатеринбурга. Это часть игры. Нормально, когда такие страсти кипят на льду»
2сегодня, 06:35
Разин об игре «Металлурга» в большинстве: «Развели Пресса и Ткачева – получилось как две скрипки в разных оркестрах. Нашли место и для Барака, у него получается»
сегодня, 06:25
Сергей Самсонов о Меркулове: «Бостон» ожидает небольшая перестройка, надеюсь, он получит шанс. Желаю ему удачи, в АХЛ были хорошие сезоны»
1сегодня, 05:55
Маклюков про гол «Барысу»: «Подключился, ни на что не надеялся. Но Ткачев отдал короткий пас – вообще обалденный. С неудобной бросил, так как уходил от соперника»
сегодня, 05:25
Уильямс про 1:5 от «Локомотива»: «У ЦСКА достаточно навыков, чтобы обыгрывать их. Проблема в том, что у нас много новых игроков, мы еще даже двух месяцев вместе не провели»
сегодня, 05:15
Иванов о 5:1 с ЦСКА: «Хотелось обыграть Никитина. Думаю, у него тоже есть такой пунктик – победить «Локомотив». Мы ему благодарны, он нас многому научил»
1сегодня, 04:58