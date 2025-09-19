Малкин о Кросби: «У него невероятная память. У меня – хуже некуда. Он рассказывает какие-то истории из начала 2010-х, и я думаю: «Да как ты это помнишь?!»

Евгений Малкин рассказал, что Сидни Кросби обладает феноменальной памятью.

Недавно капитан «Питтсбурга » рассказал, что в первый месяц своего пребывания в команде (в сезоне-2006/07) российский форвард питался почти исключительно гамбургерами.

«У него тоже есть любимые блюда – одни и те же. Курица с пармезаном, салат «Цезарь» и коктейль из креветок (смеется).

А вообще у него невероятная память. У меня же она хуже некуда. Он рассказывает мне какие-то истории из начала 2010-х, а я думаю: «Да как ты это помнишь?!» Я не помню, что было в прошлом году!

Например, он вспоминал про поездку в Швецию («Питтсбург» проводил матчи регулярного чемпионата в Стокгольме в сезоне-2008/09 и вновь сыграет там в предстоящем сезоне – Спортс) и говорил: «Помнишь, мы летели, приземлились и ты сделал то-то...».

Я думаю: «Как ты помнишь, что было в Швеции в 2008 году?!» Это просто вау», – рассказал Малкин .