Кросби о контракте Малкина: «Мы это не обсуждали. На этом этапе на решение влияет много факторов. Как товарищ по команде и друг, ты просто рядом, чтобы поддержать его»
Срок действующего соглашения 39-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
– У Евгения Малкина последний год контракта. Чем бы вы могли поделиться касательно его будущего?
– Это не то, что мы обсуждали. Я не видел его все лето, приятно немного пообщаться. Мы не обсуждали контракт.
Решение по его последнему контракту было принято в последнюю минуту. Мы не особо много говорили об этом в том году. Так же было и с Тэнгером (Крисом Летангом), когда он был в такой же ситуации.
Когда ты на этом этапе, на твое решение влияет очень много факторов. Я думаю, как товарищ по команде, как друг, ты просто рядом, чтобы поддержать его. Ты как бы даешь событиям развиваться и смотришь, что из этого выйдет. Но мы это не обсуждали, – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.