  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маклюков про гол «Барысу»: «Подключился, ни на что не надеялся. Но Ткачев отдал короткий пас – вообще обалденный. С неудобной бросил, так как уходил от соперника»
0

Маклюков про гол «Барысу»: «Подключился, ни на что не надеялся. Но Ткачев отдал короткий пас – вообще обалденный. С неудобной бросил, так как уходил от соперника»

Алексей Маклюков высказался о своей заброшенной шайбе в ворота «Барыса».

«Металлург» победил клуб из Астаны (5:1) в FONBET КХЛ. Капитан команды стал автором четвертой шайбы клуба на 40-й минуте.

– Было много удалений с обеих сторон. В чем была причина?

– Не знаю. Да, совсем неуместные удаления. Одно дело, когда ты пытаешься помешать сопернику в своей зоне, а мы почти все удаления «словили» в чужой зоне. Непозволительно это, ведь речь о дисциплине.

Надо это поправлять обязательно, потому что другой соперник может наказать нас в меньшинстве гораздо сильнее, чем эти ребята. Ну, в общем, да, дело в дисциплине, но и у них, надо признать, в принципе, сегодня много неравенства было как с их, так и с нашей стороны. 

– Свой гол вы забили как заправский форвард. Когда решили, что будете так завершать голевой момент?

– Я из своей зоны поехал в сторону зоны атаки и понял, что мы сможем войти с численным преимуществом. Подключился, но ни на что не надеялся, честно говоря. Но Володя Ткачев отдал короткий пас, вообще обалденный. А то, что бросил с неудобной, я уходил от соперника, поэтому переложил на неудобную. Изначально такого плана не было.

– В первом периоде «Металлург» забил одну шайбу со стандартного положения. Что не получалось при розыгрыше?

– Вратарь «Барыса» играл неплохо. В целом, может быть, не так много бросков мы делали, возили шайбу. Тем самым, пытались сделать так, чтобы соперник «наелся». Реализации не хватало, и, повторюсь, их вратарь играл неплохо, – сказал защитник магнитогорцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Металлурга»
logoМеталлург Мг
logoВладимир Ткачев 1995
logoКХЛ
logoАлексей Маклюков
logoБарыс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин о Толчинском: «Носит на себе «гору» – нет голов, нет очков, много потерь. Желания много, но пока он до конца не понимает принцип игры «Металлурга»
6сегодня, 04:45
Разин о 5:1 с «Барысом»: «Неоднозначная игра, но победа уверенная. У «Металлурга» был тяжелый перелет, мало времени на восстановление»
4вчера, 18:22
«Металлург» выиграл 3 матча подряд. Команда Разина лидирует на Востоке с 10 очками в 6 играх
14вчера, 16:30
Главные новости
Капитана ЦСКА Нестерова внесли в базу «Миротворца»
8 минут назад
Мессье представил новую альтернативную форму «Рейнджерс», посвященную 100-летию клуба
343 минуты назадФото
Сурин о «Локомотиве» после 5:1 с ЦСКА: «В голове была какая-то звездочка, знали, что выйдем более настроенными. Был матч желания – выиграл тот, кто больше хотел»
1сегодня, 05:40
Разин о Толчинском: «Носит на себе «гору» – нет голов, нет очков, много потерь. Желания много, но пока он до конца не понимает принцип игры «Металлурга»
6сегодня, 04:45
КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Амура», «Автомобилист» примет «Спартак», «Ак Барс» против «Салавата», СКА сыграет с минским «Динамо»
15сегодня, 04:20
Дубас о будущем Малкина в «Питтсбурге»: «Перерыв на Олимпиаду – возможность для обсуждения этого вопроса. Ожидаю, что он проведет отличный сезон»
1сегодня, 03:55
Копитар завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26 – он будет для него 20-м в лиге. У словенца 1278 очков в 1454 матчах в регулярках и 2 Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом»
20сегодня, 03:15
Миронов о серии «Лады» из 4 поражений: «Перелеты поздние, в 4-5 утра. Может, недосып, усталость. Когда 5 часов проводите в аэропорту, плюс 3 часа лететь – ноги не бегут»
7сегодня, 02:40
Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пока не думаю об этом, времени поговорить достаточно. Станет ли этот сезон последним – не знаю»
13вчера, 21:37
Хартли о противостоянии с Никитиным: «Никогда не готовлюсь к матчам против другого тренера. «Локомотив» играет в очень агрессивный хоккей, судей не обсуждаем»
4вчера, 21:24
Ко всем новостям
Последние новости
19-летний защитник ЦСКА Патрихаев о стычке с Радуловым: «Он нормальный парень из Нижнего Тагила, я из Екатеринбурга. Это часть игры. Нормально, когда такие страсти кипят на льду»
23 минуты назад
Разин об игре «Металлурга» в большинстве: «Развели Пресса и Ткачева – получилось как две скрипки в разных оркестрах. Нашли место и для Барака, у него получается»
33 минуты назад
Сергей Самсонов о Меркулове: «Бостон» ожидает небольшая перестройка, надеюсь, он получит шанс. Желаю ему удачи, в АХЛ были хорошие сезоны»
сегодня, 05:55
Уильямс про 1:5 от «Локомотива»: «У ЦСКА достаточно навыков, чтобы обыгрывать их. Проблема в том, что у нас много новых игроков, мы еще даже двух месяцев вместе не провели»
сегодня, 05:15
Иванов о 5:1 с ЦСКА: «Хотелось обыграть Никитина. Думаю, у него тоже есть такой пунктик – победить «Локомотив». Мы ему благодарны, он нас многому научил»
1сегодня, 04:58
Светлов о проблемах «Лады»: «Дома команда действует слишком консервативно. Игра на маленькой площадке не терпит академизма, нужно действовать агрессивно и быстро»
сегодня, 04:30
Хайман пропустит начало сезона НХЛ из-за операции на запястье. В «Эдмонтоне» ожидают, что форвард вернется в начале ноября
сегодня, 03:45
Эттинджер о замене в 5-м матче серии с «Эдмонтоном»: «Я посмеюсь над этим, когда «Даллас» выиграет все. Буду вспоминать о том, через что мне пришлось пройти»
1сегодня, 03:30
Форвард ЦСКА Долженков об 1:5 с «Локомотивом»: «Подвели выходы из‑под давления, много удалялись. Каждому из нас нужно работать сильнее»
сегодня, 02:28
Миронов об 1:5: «Торпедо» использовало глупые удаления, которые «Лада» зарабатывает в каждом матче. Соперник был голодный, хотел победы»
сегодня, 02:15