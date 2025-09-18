  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Металлург» выиграл 3 матча подряд. Команда Разина лидирует на Востоке с 10 очками в 6 играх
4

«Металлург» выиграл 3 матча подряд. Команда Разина лидирует на Востоке с 10 очками в 6 играх

«Металлург» выиграл три подряд матча Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина одержала победу над «Барысом» (5:1) в домашнем матче. 

Это 3-я подряд победа «Металлурга» и 4-я в шести матчах текущего сезона. Магнитогорский клуб лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 10 очков. 

У «Барыса» второе поражение в 5 матчах сезона, команда Кравеца идет 8-й на Востоке с 6 очками. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Разин
logoSports – Казахстан
logoБарыс
logoМеталлург Мг
logoМихаил Кравец
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. ЦСКА против «Локомотива», «Металлург» победил «Барыс», «Лада» играет с «Торпедо»
4225 минут назадLive
Джонсон подрался с Асетовым в матче «Металлурга» и «Барыса»
1сегодня, 14:59Фото
Кравец о 5:2 с «Динамо»: «Ребята лезли на ворота, не стеснялись идти в стыки. Мы показывали свой лучший хоккей! В 3-м периоде соперник психанул, но мы его наказали»
15 сентября, 19:29
Главные новости
«Лада» играет с «Торпедо». 1:3 – Фирстов и Кугрышев забили, у Атанасова 1+1. ВидеоСпортс’’ бесплатно показывает матч Fonbet КХЛ
5 минут назадВидео
Экс-бухгалтера «Салавата» осудили за присвоение более 7 млн рублей и мошенничество. Суд приговорил уфимку к 4,5 годам лишения свободы и взыскал свыше 9 млн
316 минут назад
КХЛ. ЦСКА против «Локомотива», «Металлург» победил «Барыс», «Лада» играет с «Торпедо»
4225 минут назадLive
Гончарук набирает очки 6 матчей подряд. Форвард «Торпедо» лидирует в списке бомбардиров КХЛ с 9 баллами
151 минуту назад
Евгений Малкин: «Люблю пиво, выпиваю пару бутылок. Нам нравится посидеть в раздевалке, когда играем дома. Иногда смотрим матч какой-нибудь команды Запада»
18сегодня, 15:52
Депутат Журова о допинге у Морозова: «Должен быть наказан по всей строгости в назидание другим. Мы должны демонстрировать WADA, что не пытаемся скрыть такие случаи»
10сегодня, 15:35
Малкин о будущем: «Почему бы не поиграть еще 2 года? Я мог бы завершить карьеру сейчас, но все еще чувствую, что могу играть, я голоден, хочу забивать голы, помогать команде»
7сегодня, 14:53
«Ак Барс» роликом с дерущимися клоунами анонсировал игру с «Салаватом»: «Зеленое дерби». Завтра»
9сегодня, 14:32Видео
Андрей Василевский: «Проводил бы по 82 матча за сезон, если бы мне разрешили. Люблю много играть, мне за это платят»
1сегодня, 14:19
Евгений Артюхин: «Динамо» не нужно лепить горячку, надо дать Кудашову доработать. Это опытный тренер, который показывал хорошие результаты. Ничего критичного не происходит»
1сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Маклауд может перейти в «Каролину». «Харрикейнс» также заинтересованы в Харте (Дэвид Паньотта)
2 минуты назад
Плющев о «Шанхае»: «Раздувают щеки, говоря, что гениальный тренер сделает из команды победителя Кубка Гагарина. Меняют арену, название – никакой позиции по развитию нет»
1сегодня, 15:16
Джонсон подрался с Асетовым в матче «Металлурга» и «Барыса»
1сегодня, 14:59Фото
Депутат Журова: «У Овечкина уникальное спортивное долголетие. То, что он так долго удерживается на вершине хоккейного Олимпа, говорит об исключительном таланте и невероятной силе духа»
5сегодня, 13:58
Дементьев о Морозове: «У «Спартака» настолько глубокий состав, что штабу не стоит бояться. Незаменимых людей нет. Я бы не посыпал голову пеплом»
1сегодня, 13:51
Конрой о том, заинтересован ли «Калгари» в возвращении Дюбе: «На данный момент – нет. Думаю, Диллону нужно начать с чистого листа»
сегодня, 13:23
«Торпедо» выменяло Яремчука у «Сочи» на Илью Сушко
2сегодня, 12:55
Доминге о Малкине: «Не сказал бы, что он сплачивал команду в прямом смысле слова. Сид всегда занимался этим. Кросби, Летанг и Джино – безоговорочные лидеры «Питтсбурга»
сегодня, 11:54
Сопин о Галимове: «Ансель добавит «Авангарду» скорости и глубины. Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки»
2сегодня, 11:34
«Барыс» подписал контракт с вратарем Шилом на год
сегодня, 10:46