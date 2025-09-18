«Металлург» выиграл 3 матча подряд. Команда Разина лидирует на Востоке с 10 очками в 6 играх
«Металлург» выиграл три подряд матча Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина одержала победу над «Барысом» (5:1) в домашнем матче.
Это 3-я подряд победа «Металлурга» и 4-я в шести матчах текущего сезона. Магнитогорский клуб лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 10 очков.
У «Барыса» второе поражение в 5 матчах сезона, команда Кравеца идет 8-й на Востоке с 6 очками.
