Разин о 5:1 с «Барысом»: «Неоднозначная игра, но победа уверенная. У «Металлурга» был тяжелый перелет, мало времени на восстановление»

Андрей Разин подвел итоги игры с «Барысом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Металлург» одержал победу со счетом 5:1 в домашнем матче.

– Перед игрой было немного волнения: тяжелый перелет, мало времени на восстановление. Сегодня получилась неоднозначная игра. Моментов создали много, но часто нарывались на контратаки.

Плюс заработали четыре удаления в чужой зоне – картинка вышла смазанной, но победа уверенная. Хорошо сработало большинство: пусть два гола не вошли в статистику, но я считаю, что три мы забили именно в большинстве.

– Было ли у вас опасение именно за игру в неравных составах? У «Барыса» было 6 из 25 до этого матча, в том числе с «Динамо» – 3 из 6. К тому же «Барыс» до сегодняшнего вечера был самой надежной командой лиги по игре в меньшинстве.

– Честно говоря, я редко смотрю статистику, кто на каком месте. Мы просто разбираем, как команда играет в большинстве и в меньшинстве. Это единственное, что могу сказать.

– После матча с «Северсталью», когда вас спросили о ротации, вы сказали, что хотели сыграть более быстрыми, молодыми ребятами. Но Джонсон и Яковлев – уже достаточно взрослые игроки. Сегодня, возвращая их в состав, какую цель преследовали?

– Добавить опыта и мастерства.

– То есть вы изначально не ждали таких высоких скоростей от «Барыса», как от «Северстали»?

– Почему же? Мы смотрели «Барыс», команда понравилась – быстрая. Но если сравнивать с «Северсталью», у них шайба «ходит» очень быстро, совсем другой хоккей. Здесь ситуация немного иная: из-под давления выходить было легче, и позиционная оборона строилась по-другому.

– Шесть матчей и строгое чередование вратарей: нечетные играет Набоков, четные – Смолин. Как долго планируете работать в таком режиме?

– Все зависит от ситуации. Пока план такой, – сказал главный тренер «Металлурга».