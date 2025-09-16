«Металлург» впервые с 2020 года обыграл «Северсталь» в гостях. У команды Разина 3 победы в 5 матчах сезона

«Металлург» обыграл «Северсталь» на выезде впервые с 2020 года.

Команда под руководством Андрея Разина на выезде обыграла клуб из Череповца со счетом 5:2.

Таким образом, «Металлург» победил «Северсталь » в гостях впервые с 23 октября 2020 года – тогда магнитогорский клуб был сильнее (5:4).

Это 3-я победа «Металлурга » в 5 матчах текущего FONBET Чемпионата КХЛ. «Северсталь» потерпела 3-е поражение в 5 играх.