Разин о 5:2: «Металлургу» пришлось тяжело первые 10 минут. Выдержали натиск «Северстали», это быстрая команда. Сыграли солидно, не запаниковали, провели идеальный 2-й период»

Андрей Разин доволен игрок «Металлурга» против «Северстали».

Магнитогорский клуб выиграл выездной матч FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

– У «Северстали » быстрая команда. Пришлось тяжело первые десять минут – много оборонялись. Выдержали этот натиск. Потом выровняли игру. Хороший, можно сказать, идеальный второй период провели. Опять сработало большинство.

Жалко, что получилось такое начало третьего периода. Но опять же – считаю, что сегодня солидно сыграли, не запаниковали. Давали мало шансов сопернику, хотя были моменты. Пятый гол вовремя пришел, поэтому нас с победой.

– Так получается, что вы забиваете больше в гостях, чем дома. С чем это связано?

– Можно только предположить, что гостевые команды, которые приезжают к нам, играют очень самоотверженно. Взять последнюю игру с «Динамо», которую мы провели. 27 блокированных бросков – против такой вязкой обороны всегда тяжело играть. Поэтому и голы так тяжело даются.

– Егор Яковлев сегодня не попал в состав. Дали отдохнуть?

– Да, скажем так: сегодня играли более быстрыми хоккеистами, – сказал главный тренер «Металлурга ».