  • Романов о возвращении России: «Все офигеют, если в ближайшее время. У нас лучшие в мире вратари, лучший нападающий в мире. Оборона тоже не самая плохая»
24

Романов о возвращении России: «Все офигеют, если в ближайшее время. У нас лучшие в мире вратари, лучший нападающий в мире. Оборона тоже не самая плохая»

Александр Романов высоко оценил шансы сборной России против топ-команд.

– Я надеюсь, что однажды какие-то там движения будут все-таки в ИИХФ и вы вернетесь. Это неизбежно. И вот всех собрать – тебя, Сергачева, всех, кого мы видели в «Матче года». Малкин, Овечкин, дай бог, чтобы это было прямо в ближайшее время. Кучеров, Панарин – они ведь вообще даже на Олимпиаде никогда не играли, представляешь? Вот и ты не играл, выросло поколение, которое просто никогда не играло на Олимпиаде. И вот вы, знаешь, такие голодные львы. Всех собрать наших и выпустить в какой-нибудь мощный турнир – что мы увидим, что у тебя будет в душе кипеть, когда ты попадешь в такую обстановку?

– Конечно, все будет бурлить, и, вообще, мы этого только и ждем, но жалко, что от нас ничего не зависит. Мы просто ждем-ждем-ждем. Окей, будем ждать, будет момент, когда это к нам обратно все вернется, и, я думаю, в этот момент мы должны показать хороший хоккей.

Но опять же, когда это будет, это неизвестно. Ну, в ближайшее время если будет, мне кажется, все офигеют. Я думаю, что у нас очень хорошая сборная соберется. У нас, блин, вратари вообще лучшие в мире, у нас есть лучший нападающий в мире. Как бы оборона тоже не самая плохая.

– Защитники растут по всем показателям – по финансам и по качеству игры. У тебя дедушка (Зинэтула Билялетдинов – Спортс’‘) на Олимпиаде играл, золото выиграл. Олимпийская мечта у тебя в крови, ты же видел его запись?

– Да. Я говорю – мы очень хотим, но мало хотеть – надо мочь, а мы не можем пока что, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

Александр Романов
канал «Наш хоккей» в YouTube
