Джефф Монсон высказался о возможной карьере Александра Овечкина в политике.

Капитану «Вашингтона » и рекорсдмену НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах 17 сентября исполнилось 40 лет.

«Думаю, Александру следует продолжать заниматься спортом. Он икона, один из величайших игроков всех времен, лучший снайпер в истории НХЛ и настоящий патриот России.

Он всегда поддерживал Россию, даже во время санкций и конфликта на Украине, когда многие люди, многие правительства на Западе смотрели на Россию свысока. Овечкин должен использовать статус одного из величайших хоккеистов, чтобы стать послом хоккея, послом спорта.

Конечно, Александр после завершения карьеры мог бы быть избран в Госдуму, но его страсть – спорт. Если он останется в спорте, это будет величайший вклад в популяризацию хоккея в России. Это заинтересовало бы многих молодых людей еще больше заниматься этим видом спорта», – сказал экс-боец ММА, являющийся гражданином РФ.

