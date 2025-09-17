Торторелла, Хайнс, Куинн – ассистенты Салливана в штабе сборной США на Олимпиаду-2026
Сборная США назвала состав штаба на олимпийские игры 2026 года.
Турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.
Ассистентами главного тренера Майка Салливана («Рейнджерс») стали Джон Хайнс («Миннесота»), Дэвид Куинн («Рейнджерс») и Джон Торторелла.
За подготовку вратарей будет отвечать Майк Бакли («Лос-Анджелес»), а видеоаналитиками назначены Майк Кинг («Оттава») и Мэдисон Никкел («Питтсбург»).
Наряду с генменеджером Биллом Герином в административный состав сборной вошли: Том Фицджеральд («Нью-Джерси»), Крис Друри («Рейнджерс»), Билл Зито («Флорида»), Стэн Боумэн («Эдмонтон»), Крис Келлехер («Миннесота») и Джон Ванбисбрук.
