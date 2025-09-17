Торторелла, Хайнс, Куинн – ассистенты Салливана в штабе сборной США на Олимпиаду-2026

Сборная США назвала состав штаба на олимпийские игры 2026 года.

Турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.

Ассистентами главного тренера Майка Салливана («Рейнджерс») стали Джон Хайнс («Миннесота »), Дэвид Куинн («Рейнджерс ») и Джон Торторелла .

За подготовку вратарей будет отвечать Майк Бакли («Лос-Анджелес»), а видеоаналитиками назначены Майк Кинг («Оттава») и Мэдисон Никкел («Питтсбург»).

Наряду с генменеджером Биллом Герином в административный состав сборной вошли: Том Фицджеральд («Нью-Джерси »), Крис Друри («Рейнджерс»), Билл Зито («Флорида »), Стэн Боумэн («Эдмонтон »), Крис Келлехер («Миннесота ») и Джон Ванбисбрук .