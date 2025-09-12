Кэйн об игре на Олимпиаде-2026: «Выбирайте меня исходя из того, каким игроком я являюсь сейчас, а не каким был раньше. Я сделаю все, чтобы помочь США побеждать»
Патрик Кэйн заявил, что готов помочь США на Олимпиаде-2026.
Ранее стало известно, что 36-летний форвард «Детройта» приедет в лагерь сборной США перед ОИ-2026 в числе других 43 хоккеистов.
«Прежде всего, я собираюсь мощно начать этот сезон. Так что вы будете выбирать меня исходя из того, каким игроком я являюсь сейчас, а не каким был раньше.
Я выйду на лед и сделаю все возможное, чтобы помочь команде побеждать – будь то лидерство, игра в большинстве или любая другая роль. И мы завоюем золото», – сказал нападающий «Детройта» Патрик Кэйн.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости