Кэйн об игре на Олимпиаде-2026: «Выбирайте меня исходя из того, каким игроком я являюсь сейчас, а не каким был раньше. Я сделаю все, чтобы помочь США побеждать»

Патрик Кэйн заявил, что готов помочь США на Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно , что 36-летний форвард «Детройта » приедет в лагерь сборной США перед ОИ-2026 в числе других 43 хоккеистов.

«Прежде всего, я собираюсь мощно начать этот сезон. Так что вы будете выбирать меня исходя из того, каким игроком я являюсь сейчас, а не каким был раньше.

Я выйду на лед и сделаю все возможное, чтобы помочь команде побеждать – будь то лидерство, игра в большинстве или любая другая роль. И мы завоюем золото», – сказал нападающий «Детройта» Патрик Кэйн .