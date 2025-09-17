«Авангард» подпишет Анселя Галимова на замену травмированному Якупову. Клуб также интересуется Лабанком (Михаил Зислис)
«Авангард» подпишет контракт с Анселем Галимовым.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 34-летний форвард заменит в составе Наиля Якупова, который пропустит минимум полтора месяца из-за травмы.
В прошлом сезоне Галимов выступал за «Спартак». На его счету 57 матчей и 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при полезности «плюс 18». В плей-офф он забросил 2 шайбы в 11 играх.
Отмечается, что «Авангард» также заинтересован в Кевине Лабанке, который находится на просмотре в «Каролине». Если игроку не предложат полноценный контракт, то он может перейти в КХЛ.
Якупов пропустит минимум 1,5 месяца из-за травмы, сообщил Буше: «Один из лидеров «Авангарда». Рискуем потерять в скорости»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости