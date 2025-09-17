  • Спортс
  «Авангард» подпишет Анселя Галимова на замену травмированному Якупову. Клуб также интересуется Лабанком (Михаил Зислис)
«Авангард» подпишет Анселя Галимова на замену травмированному Якупову. Клуб также интересуется Лабанком (Михаил Зислис)

«Авангард» подпишет контракт с Анселем Галимовым.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 34-летний форвард заменит в составе Наиля Якупова, который пропустит минимум полтора месяца из-за травмы.

В прошлом сезоне Галимов выступал за «Спартак». На его счету 57 матчей и 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при полезности «плюс 18». В плей-офф он забросил 2 шайбы в 11 играх.

Отмечается, что «Авангард» также заинтересован в Кевине Лабанке, который находится на просмотре в «Каролине». Если игроку не предложат полноценный контракт, то он может перейти в КХЛ.

Якупов пропустит минимум 1,5 месяца из-за травмы, сообщил Буше: «Один из лидеров «Авангарда». Рискуем потерять в скорости»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
