«Авангард» подпишет Анселя Галимова на замену травмированному Якупову. Клуб также интересуется Лабанком (Михаил Зислис)

«Авангард» подпишет контракт с Анселем Галимовым.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 34-летний форвард заменит в составе Наиля Якупова , который пропустит минимум полтора месяца из-за травмы.

В прошлом сезоне Галимов выступал за «Спартак». На его счету 57 матчей и 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при полезности «плюс 18». В плей-офф он забросил 2 шайбы в 11 играх.

Отмечается, что «Авангард » также заинтересован в Кевине Лабанке , который находится на просмотре в «Каролине». Если игроку не предложат полноценный контракт, то он может перейти в КХЛ.

Якупов пропустит минимум 1,5 месяца из-за травмы, сообщил Буше: «Один из лидеров «Авангарда». Рискуем потерять в скорости»