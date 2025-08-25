Барр о Ги Буше: «Я буду в шоке, если он не вернется в НХЛ в ближайшие несколько лет. У него будет такая возможность, если захочет»

Дэйв Барр ожидает, что Ги Буше вернется в НХЛ после работы в «Авангарде».

– Что скажете о Ги Буше?

– Ги – один из лучших тренеров и умнейших людей, которых я когда-либо встречал. Я буду в шоке, если он не вернется в НХЛ в ближайшие несколько лет. Он определенно является тренером уровня НХЛ.

– Что делает его таким?

– У него есть план на все. Он очень-очень-очень тщательно подходит ко всем деталям. Это очень забавно.

Я рассказывал своей жене этим летом – а она не очень хорошо разбирается в хоккее – обо всех деталях, которые он учитывает при подготовке к играм. Ничто не остается незамеченным. У него будет возможность вернуться в НХЛ , если он этого захочет, – сказал ассистент главного тренера «Авангарда ».