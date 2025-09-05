«Авангард» хотел выменять Уила у «Динамо» на солидную денежную компенсацию, но получил отказ (Михаил Зислис)

«Авангард» хотел выменять Джордана Уила у «Динамо», но получил отказ.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

«Пока в «Авангарде » ждут разрешения ситуации с Майклом Маклаудом , менеджмент омского клуба работает по альтернативным вариантам на позицию центрального нападающего.

Одним из кандидатов являлся форвард московского «Динамо» Джордан Уил , за которого была предложена очень солидная денежная компенсация. Но бело-голубые ответили отказом – найти в кратчайшие сроки на рынке замену игроку такого уровня нереально», – написал Зислис.

В сезоне-2024/25 нападающий «Динамо » Джордан Уил провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 (15+36) балл. В плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в 17 играх.

