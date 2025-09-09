  • Спортс
  • Якупов о «Матче года»: «Счет 3:15 расстроил, насовали нам полную кошелку. По самолюбию ударило, кто-то сильно переживал, даже на корпоратив не поехал после поражения»
Якупов о «Матче года»: «Счет 3:15 расстроил, насовали нам полную кошелку. По самолюбию ударило, кто-то сильно переживал, даже на корпоратив не поехал после поражения»

Наиль Якупов расстроился поражению в Матче звезд КХЛ-2025.

13 июля команда звезд НХЛ одержала крупную победу над командой звезд КХЛ (15:3) в благотворительном матче в Москве.

– Этим летом вы общались с Александром Овечкиным, когда участвовали в «Матче года»?

– Если честно, я очень был рад приглашению. Нереально просто! Даже не раздумывал, а сразу сказал, что приеду. Было очень грандиозно, мне понравилась атмосфера. Она отличалась от матчей КХЛ.

Когда мы вышли на разминку, был уже полный стадион. И понятно почему – все пришли посмотреть на Сашу и на звезд НХЛ. Это не всегда удается. Возможно, кто-то увидел их в первый и последний раз. Ведь такие события бывают редко!

Сам счет 3:15 меня расстроил. Потому что мы вышли поиграть, а НХЛ вышла победить. Ну и насовали нам полную кошелку. Я расстроился. Знаю людей, которые очень сильно переживали. Знаю и таких людей, которые после этого поражения даже не поехали на корпоратив.

Если честно, по моему самолюбию это здорово ударило. Потом по ходу матча мы хотели включиться, но уже было без шансов. Прям руки ватные, ноги не бегут.

А с самим Овечкиным я обстоятельно не поговорил, конечно. Вокруг него такая суматоха была! – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.
 
 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
