Фетисов об идее пригласить США на Кубок Первого канала: «Игроки из НХЛ к нам точно не приедут. Их календарь – неприкосновенная священная корова, все расписано заранее»

Вячеслав Фетисов высказался об идее пригласить США на Кубок Первого канала.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ранее заявил , что организация может отправить США приглашение на Кубок Первого канала : «ФХР над этим работает. Мы присылаем приглашения разным странам постоянно».

«Посмотрим, как все это будет реализовываться. Но игроки из НХЛ к нам точно не приедут, забудьте о них, не стоит даже работать в этом направлении.

Чемпионат НХЛ даже на Олимпийские игры не прерывается, о чем тут можно говорить. Я думаю, что это исключено. Потому что календарь НХЛ – это неприкосновенная священная корова, в котором все расписано заранее, включая интересы болельщиков, продажу абонементов и билетов на матчи.

Может быть, это будет команда, составленная из американских игроков, которые выступают в европейских клубах», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.