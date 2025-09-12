  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов об идее пригласить США на Кубок Первого канала: «Игроки из НХЛ к нам точно не приедут. Их календарь – неприкосновенная священная корова, все расписано заранее»
1

Фетисов об идее пригласить США на Кубок Первого канала: «Игроки из НХЛ к нам точно не приедут. Их календарь – неприкосновенная священная корова, все расписано заранее»

Вячеслав Фетисов высказался об идее пригласить США на Кубок Первого канала.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ранее заявил, что организация может отправить США приглашение на Кубок Первого канала: «ФХР над этим работает. Мы присылаем приглашения разным странам постоянно».

«Посмотрим, как все это будет реализовываться. Но игроки из НХЛ к нам точно не приедут, забудьте о них, не стоит даже работать в этом направлении.

Чемпионат НХЛ даже на Олимпийские игры не прерывается, о чем тут можно говорить. Я думаю, что это исключено. Потому что календарь НХЛ – это неприкосновенная священная корова, в котором все расписано заранее, включая интересы болельщиков, продажу абонементов и билетов на матчи.

Может быть, это будет команда, составленная из американских игроков, которые выступают в европейских клубах», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
Р-Спорт
logoНХЛ
logoСборная США по хоккею
logoКубок Первого канала
logoРоман Ротенберг
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о пиве на стадионах: «Это часть спортивной культуры. Чего мы опасаемся – кучки людей, которые могут что-то нарушить? У нас в театрах даже коньяк и шампанское продают»
61сегодня, 11:01
Фетисов о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей за лето: «Приятно, что в России отреагировали на этот фантастический успех. Другим ребятам есть к чему стремиться»
7вчера, 14:27
Рабинер о словах Дегтярева про Семака и Карпина: «Министра совсем понесло. Надо бы уточнить у товарища: кто такие Яшин, Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти должен знать»
82вчера, 13:17
Главные новости
Крис Дриджер: «Жизнь в России очень доступна по цене, особенно в Челябинске. Нам с женой это нравится»
210 минут назад
Ларионов о выборе игроками СКА песен, которые звучат после голов: «Не могу забирать у них элемент свободы. Я люблю классический рок»
118 минут назад
КХЛ. «Сибирь» принимает «Адмирал», «Салават» против «Автомобилиста», ЦСКА в гостях у «Сочи», «Торпедо» сыграет с «Ладой», «Шанхай» – с «Локомотивом»
2519 минут назадLive
Крикунов о работе в 90-е: «Помню, одного парня взяли, может, сумел бы играть. А тут братва приехала, его хоп – и говорит: «Ты с нами остаешься»
2сегодня, 12:53
Овечкин, вероятно, купил Aurus Arsenal с номером 008. Минивэны выпускали для кортежа президента России и ранее не продавали частным лицам (PlatesMania)
9сегодня, 12:39Фото
Глотов о КХЛ: «Можно хоть 14 триллионов долларов прописать в контракте – толку мало. Правильнее всего – сделать 100% соглашений защищенными, хочешь расторгнуть – выплачивай как в НХЛ»
12сегодня, 12:16
Дриджер о России: «Дети постоянно на улице, никто не сидит в телефонах, все просто играют. Это круто видеть, я рос так в Канаде. Видно, что это сообщество, где ценится семья»
10сегодня, 11:56
Ларионов о молодежи СКА: «У Дишковского, Полякова и Короткого важная роль. В «Детройте» была «Грайнд-Лайн», перегрызали всех. Есть романтическая мысль, что все 4 звена должны быть разными»
6сегодня, 11:44
Ротенберг об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Без комментариев. Многие компании ведут агрессивный маркетинг в бизнесе. Лучший пример – Red Bull»
4сегодня, 11:31
Фетисов о пиве на стадионах: «Это часть спортивной культуры. Чего мы опасаемся – кучки людей, которые могут что-то нарушить? У нас в театрах даже коньяк и шампанское продают»
61сегодня, 11:01
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о хоккее в СССР: «Акцент на оборону появился, когда на ЧМ-1977 проиграли Швеции, и Тихонов в сборную пришел. Он изучил, как шведы откатывались, встречали: потом все так поехали играть»
53 секунды назад
Поляков о СКА: «Реализация улучшилась, больше сыгрываемся. Через месяц-два игра выйдет на совершенно другой уровень»
28 минут назад
Зарплата Вербы в «Сочи» – 8 млн рублей. Он может получить бонус в 7 млн, если наберет 15 очков в регулярке («СЭ»)
2сегодня, 12:59
Крикунов о том, кто заложил агрессивный стиль в КХЛ: «Североамериканцы. Гру, потом Ги Буше. Переход начался уже к их приезду, но они его ускорили, стало интереснее»
2сегодня, 11:15
Маркус Филлипс: «В СКА организация мирового уровня. Здорово было сыграть в «Ледовом», когда болельщики на нашей стороне. Видим поддержку, это феноменально»
сегодня, 10:42
Крис Дриджер: «Приехать в КХЛ и окунуться в русскую культуру – это здорово. Уже попробовал много блюд, ел борщ и блины. Много блинов. Они мне понравились»
2сегодня, 10:21
Верба подписал контракт с «Сочи» до конца сезона-2025/26
2сегодня, 09:55
Ги Буше о переводе защитника Гуляева в атаку: «Временная мера. Нам было необходимо добавить скорости, а Миша – скоростной игрок»
1сегодня, 08:59
Жамнов об игре «Спартака»: «Уже перепробовали и кнут, и пряник. Многим нужно что-то переосмыслить. Пошла тенденция, что мы пытаемся найти проблему в ком-то, а не в себе»
6сегодня, 08:48
Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Лидеры должны вести команду, но никого не нашлось. Некого мне выделить, все слились»
5вчера, 21:33