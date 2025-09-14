Игорь Гераськин хочет доказать себе, что прошлый сезон был ошибкой.

В прошлом сезоне 27-летний форвард набрал 15 (5+10) очков в 65 играх FONBET КХЛ за «Металлург». В 6 играх в Кубке Гагарина добавил 2 (1+1) балла. В межсезонье магнитогорцы обменяли игрока в «Адмирал».

– Какие личные цели поставили себе на этот сезон, хотите доказать тому же Разину, что он зря от вас отказался?

– Не хочу что-то доказывать кому-то со стороны. Хочется доказать себе, что прошлый сезон - ошибка. Буду стараться и, надеюсь, все получится.

– «Северсталь» и «Металлург» для вас одинаковые соперники с точки зрения мотивации?

– С «Северсталью» совсем другая история, этот клуб дал мне дорогу в КХЛ, поэтому там совсем другие эмоции. Конечно, игры принципиальные, но я бы не сказал, что будет супернастрой, мы хотим обыграть каждого соперника, – сказал форвард «Адмирала».