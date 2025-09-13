Агент Кузнецова: «У Евгения будет команда за океаном к началу сезона. Вариант с возвращением в «Вашингтон» не рассматривали»

Шуми Бабаев заявил, что Евгений Кузнецов не перейдет в «Вашингтон».

Сейчас российский нападающий находится без контракта.

«У Евгения все хорошо, сейчас он у родителей в Челябинске. Он тренируется и готовится к новому сезону. В последние дни были разговоры с руководителями клубов НХЛ, пока мы в процессе поиска. Никаких проблем в переговорах нет. Уверен, к началу сезона у Кузнецова уже будет команда за океаном.

У нас нет конкретных предпочтений по клубу. Я считаю, что в НХЛ 60-70% команд имеют возможность выиграть Кубок Стэнли. Конечно, есть несколько фаворитов, но возможность есть у многих. Вариант с возвращением в «Вашингтон » не рассматривали.

Варианты в России? Таких разговоров не было. Мы ничего не искали, потому что Евгений хочет вернуться в Америку. Никаких мыслей о завершении карьеры нет, Кузнецову только 33 года», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

