Агент Кузнецова о возвращении в НХЛ: «Сподвижки есть, решения нет. Вылетим в Америку, как только подпишем контракт. Евгений в России продолжает подготовку к сезону»

Агент Евгения Кузнецова заявил, что форвард в России готовится к сезону.

В межсезонье 33-летний нападающий покинул СКА. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ .

«Сподвижки есть, решения нет – как такового предложения по контракту. Можно сказать, что есть определенные договоренности, нужна только финальная точка. Но пока ее нет, обсуждать это бессмысленно.

На данный момент Евгений находится в России и продолжает подготовку к сезону. Как только мы подпишем контракт, сразу же вылетим в Америку», – заявил агент Шуми Бабаев .