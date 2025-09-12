Агент Кузнецова о возвращении в НХЛ: «Сподвижки есть, решения нет. Вылетим в Америку, как только подпишем контракт. Евгений в России продолжает подготовку к сезону»
Агент Евгения Кузнецова заявил, что форвард в России готовится к сезону.
В межсезонье 33-летний нападающий покинул СКА. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ.
«Сподвижки есть, решения нет – как такового предложения по контракту. Можно сказать, что есть определенные договоренности, нужна только финальная точка. Но пока ее нет, обсуждать это бессмысленно.
На данный момент Евгений находится в России и продолжает подготовку к сезону. Как только мы подпишем контракт, сразу же вылетим в Америку», – заявил агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости