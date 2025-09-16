Вячеслав Козлов вернулся в штаб «Динамо»
Вячеслав Козлов вернулся в тренерский штаб «Динамо».
Тренер уже работал ассистентом Алексея Кудашова в «Динамо». В июне он покинул команду из Москвы и возглавил «Сочи». Но уже 19 июля южане уволили Козлова.
«Вячеслав Козлов возвращается в тренерский штаб бело-голубых! Ранее специалист на протяжении четырех сезонов уже работал с Алексеем Кудашовым в московском «Динамо».
В качестве старшего тренера Вячеслав Анатольевич стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025). Добро пожаловать, Вячеслав Анатольевич!» – говорится в сообщении клуба.
«Динамо» набрало три очка в пяти матчах сезона-2025/26 и занимает 10-е место в Западной конференции.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Динамо»
