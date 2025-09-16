Гендиректор «Динамо»: «Ротенберг у нас занимается подготовкой резерва. У него неиссякаемая энергия, детско-юношеский хоккей находится под его патронажем»
Сергей Сушко рассказал, за что Роман Ротенберг отвечает в «Динамо».
В июле Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо».
«Роман Борисович у нас в клубе занимается подготовкой резерва, он умеет это делать. У него неиссякаемая энергия, поэтому есть детско-юношеский хоккей, он находится под его патронажем.
Роман Борисович является заместителем генерального директора по детско-юношескому хоккею. Сама должность подразумевает, что он отвечает именно за него», – сказал генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко.
«Динамо» рассматривает Ротенберга и Билялетдинова на пост тренера. Кудашову, вероятно, дадут несколько матчей на исправление ситуации («СЭ»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
