«Динамо» может уволить Кудашова в случае поражений от «Амура» и «Адмирала» («Матч ТВ»)

«Динамо» может уволить Алексея Кудашова в случае поражений на Дальнем Востоке.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, штаб Алексея Кудашова будет готовить «Динамо» к ближайшей выездной серии. Если матчи с «Амуром» и «Адмиралом» закончатся поражениями, руководство «Динамо» будет рассматривать вопрос о смене тренерского штаба.

Алексей Кудашов возглавляет московское «Динамо» с апреля 2021 года. Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26 и занимает 10-е место в Западной конференции.

Игра против «Адмирала» состоится 20 сентября, против «Амура» – 22 сентября.

«Руководство «Динамо» крайне недовольно неудачным стартом сезона бело-голубых. Однако там осознают, что поражения на старте сезона обусловлены серьезными нагрузками, которые команда получила во время предсезонной подготовки. У Алексея Кудашова на данный момент есть время для исправления ситуации.

Планируется, что тренерский штаб будет руководить командой во время Дальневосточного выезда. В случае, если матчи с «Амуром» и «Адмиралом» закончатся поражениями для московской команды, руководство клуба вернется к рассмотрению вопроса о расставании с главным тренером», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» валится – 4 поражения за 5 матчей. Кудашова и правда могут уволить?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
