«Сочи» подтвердил отставку Козлова спустя полтора месяца после назначения
Вячеслав Козлов официально уволен с должности главного тренера «Сочи».
Южане подтвердили отставку специалиста, а также его ассистента Александра Савченкова.
3 июня клуб назначили Вячеслава Козлова на пост главного тренера команды. Прежде специалист работал в тренерском штабе Алексея Кудашова в «Динамо».
В июле в «Сочи» сменилось руководство. Генеральным директором клуба стал Игорь Григоренко, Вадим Покотило – заместителем гендиректора по хоккейным операциям. Они заменили Сергея Воропаева и Алексея Бадюкова соответственно.
В прошлом сезоне южан тренировал Сергей Зубов. Команда заняла 11-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 68 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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