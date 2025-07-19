«Сочи» подтвердил отставку Козлова спустя полтора месяца после назначения

Вячеслав Козлов официально уволен с должности главного тренера «Сочи».

Южане подтвердили отставку специалиста, а также его ассистента Александра Савченкова.

3 июня клуб назначили Вячеслава Козлова на пост главного тренера команды. Прежде специалист работал в тренерском штабе Алексея Кудашова в «Динамо ».

В июле в «Сочи » сменилось руководство. Генеральным директором клуба стал Игорь Григоренко , Вадим Покотило – заместителем гендиректора по хоккейным операциям. Они заменили Сергея Воропаева и Алексея Бадюкова соответственно.

В прошлом сезоне южан тренировал Сергей Зубов. Команда заняла 11-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 68 матчах.