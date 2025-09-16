  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Антон Белов: «После ковида профессия врача наконец-то стала ценной, все вспомнили о них. Сейчас возвратили авторитет военным. Далее очередь учителей, думаю»
4

Антон Белов: «После ковида профессия врача наконец-то стала ценной, все вспомнили о них. Сейчас возвратили авторитет военным. Далее очередь учителей, думаю»

Антон Белов высказался о работе в медицинском бизнесе.

– Вы не хотели после завершения игровой карьеры погрузиться именно в медицинский бизнес, в ваши семейные проекты? Или все равно тянуло на каток?

– Тянет. И я понимаю: когда ты больше 30 лет отдал хоккею, просто взять и отрубить очень сложно. Я взял паузу в плане физической нагрузки, но сейчас снова играю и снова получаю удовольствие каждый раз, когда выхожу на лед здесь, в Санкт-Петербурге.

В медицинский бизнес я потихоньку вникаю, жена врач в нескольких поколениях, настояла, чтобы медицина была семейным ремеслом. У нас второй год работает компания по поставкам медоборудования, спортивного питания, фармацевтики. Конечно, дела контролирует супруга.

Моя игровая успешная карьера помогает и здесь — многие двери открыты, знакомства помогают. Люди, видя меня, понимают, с кем имеют дело. Сейчас ведь много мошенников. И серьезные дела проще делать с людьми проверенными.

Я дорожу своей репутацией, наработанной за игровую карьеру. Поэтому и в медицинском бизнесе хочу, чтобы все было четко, честно, и чтобы в конце можно было сказать: это сделали мы, Беловы, качественно и с душой.

– После ковида появилось ощущение, что бизнес пошел в гору, что люди стали больше заботиться о здоровье?

– Какого-то резкого скачка именно в нашей клинике мы не заметили. Но после ковида профессия врача наконец-то стала ценной. Все вспомнили о врачах. Сейчас возвратили авторитет военным. Думаю, далее очередь учителей.

Государство стало вкладывать большие деньги в бюджетные организации, и частникам стало тяжело конкурировать. Особенно по зарплатам: сейчас в государственных клиниках, при желании и трудоспособности врача достойные заработные платы и хорошие условия труда.  

Одно из преимуществ нашей клиники: у врачей начисляется медицинский стаж, что в частных медицинских учреждениях редкость. Это была большая работа, но мы на это пошли, потому что ценим врачей и дорожим каждым.

Очень сложно сейчас с подбором персонала. Это кризис рынка труда, кадровый голод. И не только в медицине, – заявил тренер системы СКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов.

Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАнтон Белов
logoКХЛ
logoСКА
logoЗдоровье
бизнес
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Антон Белов: «Современный игрок – он не воин, он актер. У многих сейчас задача не общая победа, а показать себя во всей красе. К сожалению, это так»
1911 сентября, 21:46
Антон Белов: «Многие спортсмены не понимают, что такое Госуслуги. Какие налоги, показания за квартплату? А им 30 с лишним лет. Выходят во взрослую жизнь инфантильными по окончании карьеры»
1811 сентября, 18:38
Белов о молодежи: «Мы живем в эпоху коротких роликов – они не воспринимают длительные мероприятия. Нужно четко и быстро – бам-бам-бам и отпускай»
11 сентября, 14:57
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Лады», «Северсталь» примет «Металлург», «Сочи» сыграет с «Торпедо», ЦСКА против «Спартака»
2342 минуты назад
Игорь Дивеев: «Овечкин – легенда. Как Месси или Роналду в футболе – он в хоккее. В ближайшие лет сто его рекорд никто не побьет, думаю»
957 минут назад
Джозеф Бландиси: «Я люблю Россию. Петербург прекрасен. В СКА все очень милые, персонал классный, команда отлично приняла меня»
сегодня, 10:35
Кросби о контракте Малкина: «Мы это не обсуждали. На этом этапе на решение влияет много факторов. Как товарищ по команде и друг, ты просто рядом, чтобы поддержать его»
2сегодня, 10:23
Фетисов на вопрос о перспективах «родного» ЦСКА: «У меня нет родного клуба»
30сегодня, 09:59
«Ак Барс» переподпишет контракт с Яруллиным до 2028 года с понижением зарплаты. После этого клуб сможет подписать полноценное соглашение с Алистровым («Бизнес Online»)
13сегодня, 09:45
Константинов, Маккарти и Редмонд приняли участие в презентации формы «Детройта» к 100-летию клуба
3сегодня, 09:22Фото
Ги Буше об игровом времени Гуляева: «Мы здесь не для того, чтобы развивать игроков, а для того, чтобы побеждать. Нацелены на результат, хотим одерживать победы»
7сегодня, 08:58
Кросби о слухах про обмен из «Питтсбурга»: «Я хочу быть здесь. Мне здесь нравится. Если люди хотят писать об этом, это нормально, я не могу это контролировать»
7сегодня, 08:37
Комаров о драке с Трямкиным: «Чем больше шкаф, тем громче падает. Если надо заступиться за партнера, я всегда готов»
22вчера, 21:28
Ко всем новостям
Последние новости
Руа о габаритах Шабанова: «Он маленький игрок, но он не знает об этом. Любопытно посмотреть, как он применит свои навыки в «Айлендерс»
5 минут назад
Экс-игрок системы «Трактора», фонк-исполнитель Zodivk про драку в юниорах: «Коньками по лицу никто не бил. Просто тот парень мне особо дать сдачи не смог. А я переусердствовал»
31 минуту назад
Адам Лишка: «Ребята в «Северстали» умеют ругаться по-словацки, но это не я их научил. Если кто-то из них приедет в Словакию, буду рад видеть у себя на родине»
1сегодня, 09:53
Защитник «Сибири» Фэрранс получил травму. Он пропустит ближайшие матчи
сегодня, 09:31
«Барыс» поместил Томпсона в список травмированных. Нападающий пропустит ближайшие матчи
сегодня, 08:48
Ларионов-младший о СКА: «С каждой игрой пытаемся стать лучше. Два последних матча хорошо сыграли, но можем быть еще выше. Мы еще выйдем на другой уровень»
4сегодня, 08:17
Ги Буше: «Пономарев – молодой игрок, он прогрессирует и становится лучше и лучше. Надеюсь, мы увидим его уже в следующем матче»
8вчера, 21:56
Сапего о работе с Ларионовым: «Все в восторге от тренировочного процесса. Много чего поменялось, но всех секретов раскрывать не будем. Из того, что выделю, – стало больше мини-игр»
4вчера, 21:44
Козлов об уходе ряда лидеров из «Салавата»: «Вызов для меня и возможность для игроков быстро адаптироваться к ситуации и начать выигрывать матчи»
7вчера, 21:14
Уил о 2:5 от «Барыса»: «Динамо» пропустило ужасные голы. Мы делаем много хороших вещей, но чего-то не хватает. Нужно решать проблемы и двигаться вперед вместе»
1вчера, 20:47