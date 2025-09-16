Антон Белов: «После ковида профессия врача наконец-то стала ценной, все вспомнили о них. Сейчас возвратили авторитет военным. Далее очередь учителей, думаю»

Антон Белов высказался о работе в медицинском бизнесе.

– Вы не хотели после завершения игровой карьеры погрузиться именно в медицинский бизнес, в ваши семейные проекты? Или все равно тянуло на каток?

– Тянет. И я понимаю: когда ты больше 30 лет отдал хоккею, просто взять и отрубить очень сложно. Я взял паузу в плане физической нагрузки, но сейчас снова играю и снова получаю удовольствие каждый раз, когда выхожу на лед здесь, в Санкт-Петербурге.

В медицинский бизнес я потихоньку вникаю, жена врач в нескольких поколениях, настояла, чтобы медицина была семейным ремеслом. У нас второй год работает компания по поставкам медоборудования, спортивного питания, фармацевтики. Конечно, дела контролирует супруга.

Моя игровая успешная карьера помогает и здесь — многие двери открыты, знакомства помогают. Люди, видя меня, понимают, с кем имеют дело. Сейчас ведь много мошенников. И серьезные дела проще делать с людьми проверенными.

Я дорожу своей репутацией, наработанной за игровую карьеру. Поэтому и в медицинском бизнесе хочу, чтобы все было четко, честно, и чтобы в конце можно было сказать: это сделали мы, Беловы, качественно и с душой.

– После ковида появилось ощущение, что бизнес пошел в гору, что люди стали больше заботиться о здоровье?

– Какого-то резкого скачка именно в нашей клинике мы не заметили. Но после ковида профессия врача наконец-то стала ценной. Все вспомнили о врачах. Сейчас возвратили авторитет военным. Думаю, далее очередь учителей.

Государство стало вкладывать большие деньги в бюджетные организации, и частникам стало тяжело конкурировать. Особенно по зарплатам: сейчас в государственных клиниках, при желании и трудоспособности врача достойные заработные платы и хорошие условия труда.

Одно из преимуществ нашей клиники: у врачей начисляется медицинский стаж, что в частных медицинских учреждениях редкость. Это была большая работа, но мы на это пошли, потому что ценим врачей и дорожим каждым.

Очень сложно сейчас с подбором персонала. Это кризис рынка труда, кадровый голод. И не только в медицине, – заявил тренер системы СКА , двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов.