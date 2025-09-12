Антон Белов: «Современный игрок – он не воин, он актер. У многих сейчас задача не общая победа, а показать себя во всей красе. К сожалению, это так»

Антон Белов рассказал об особенностях современных хоккеистов.

– Вы много поработали с молодежью – какие главные огрехи встречались? В технике, в понимании игры? Какая была общая проблема, с которой вы чаще всего сталкивались?

– Современный игрок приходит во взрослую команду очень подготовленным технически: они все «скиллованные», они все бегут, они все бросают.

Но есть проблема, которая бросается в глаза: они не понимают, в какой момент времени на льду применять все эти качества. Не понимают, что на выходе из своей зоны не обязательно показывать красоту в обыгрыше, что шайбу нужно вывести в среднюю зону. Или что на входе в чужую зону нельзя терять шайбу: если ты не уверен, нужно просто прокинуть и обыграть за счет скорости. Такие вещи приходится объяснять, показывать на видео.

Да, новое поколение игроков, но нельзя говорить, как любят многие ветераны: «Вы не то, что мы вот в свое время играли». В мое время тоже были другие нагрузки, не такие, как в советское время, но и не такие, как сейчас. Все меняется: нюансы, тонкости, тенденции – к этому нужно адаптироваться.

И как я для себя вижу: современный игрок – он не воин, он актер. У многих сейчас задача не общая победа, а показать себя во всей красе. К сожалению, это так, – сказал тренер системы СКА , двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов.