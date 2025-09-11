Белов о молодежи: «Мы живем в эпоху коротких роликов – они не воспринимают длительные мероприятия. Нужно четко и быстро – бам-бам-бам и отпускай»
Антон Белов оценил трудности в общении с современной молодежью.
– На кого сегодня молодежь равняется? Смотрят хайлайты Кучерова, Макара?
– Несомненно смотрят, в открытом доступе много информации, которую поглощает молодое поколение. Чтобы освоить весь объем мы живем в эпоху коротких роликов – этим и осложняется донесение информации до игроков.
Даже видеособрания очень сложно проводить. Длительные мероприятия они не воспринимают. Ребята сидят, и видно по их лицам: «Что вы нам тут показываете?»
С ними нужно четко, быстро, акцентированно: бам-бам-бам – и отпускай, – сказал тренер системы СКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
