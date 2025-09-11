  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Белов о молодежи: «Мы живем в эпоху коротких роликов – они не воспринимают длительные мероприятия. Нужно четко и быстро – бам-бам-бам и отпускай»
0

Белов о молодежи: «Мы живем в эпоху коротких роликов – они не воспринимают длительные мероприятия. Нужно четко и быстро – бам-бам-бам и отпускай»

Антон Белов оценил трудности в общении с современной молодежью.

– На кого сегодня молодежь равняется? Смотрят хайлайты Кучерова, Макара?

– Несомненно смотрят, в открытом доступе много информации, которую поглощает молодое поколение. Чтобы освоить весь объем мы живем в эпоху коротких роликов – этим и осложняется донесение информации до игроков.

Даже видеособрания очень сложно проводить. Длительные мероприятия они не воспринимают. Ребята сидят, и видно по их лицам: «Что вы нам тут показываете?»

С ними нужно четко, быстро, акцентированно: бам-бам-бам – и отпускай, – сказал тренер системы СКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАнтон Белов
logoСКА
logoКХЛ
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Титов о работе с молодежью: «В советское время тренер был психологом. Я учился у Юрзинова, Тихонова, Васильева, они никогда не орали на хоккеистов, наоборот – по-отцовски объясняли»
5 сентября, 18:57
Прохоркин о профессионализме: «Дацюк – единственный, кто достучался до меня. Он переломил мое отношение – примером показывал, что нужно работать над собой»
129 августа, 09:05
Серебряков о переходе из СКА в «Авангард»: «Некоторым надо поменять команду, чтобы начать показывать уровень. Когда ты железный первый номер, чувствуешь себя спокойнее»
116 августа, 10:24
Главные новости
КХЛ. «Металлург» играет с «Динамо», СКА встретится с «Трактором», «Авангард» победил «Амур»
8318 минут назадLive
Смотрите «Спартак» – «Северсталь» бесплатно на ВидеоСпортсе»! Все матчи Fonbet КХЛ смотрите на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
37 минут назад
«Ак Барс» интересуется форвардом «Автомобилиста» Бывальцевым («Бизнес Online»)
350 минут назад
Морозов о переносе игры СКА в Хабаровск: «Клубы договорились, так будет выгоднее. Изначально для календаря была заявлена другая арена в Петербурге»
1сегодня, 14:43
«Спартак» – «Северсталь». Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’‘ начнется в 19:30
1сегодня, 14:28Видео
Фетисов о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей за лето: «Приятно, что в России отреагировали на этот фантастический успех. Другим ребятам есть к чему стремиться»
2сегодня, 14:27
Директор «Металлурга» опроверг слухи об интересе к Кузнецову: «Разговоров не было, кроме фото Евгения на трибуне»
сегодня, 14:13
Светлана Журова: «Матч России с США легче подготовить в футболе, чем в хоккее – у игроков НХЛ жесткие контрактные обязательства. Задача непростая, но попытаться можно»
6сегодня, 13:57
Морозов о дисквалификации Ливо: «Игроки должны присутствовать на закрытии сезона. Дисциплинарный комитет решил, что Джош не может быть оправдан»
7сегодня, 13:25
Роман Ротенберг: «Москва – лучший город в мире, лидер по всем направлениям. Собянин вкладывает очень многое в его развитие»
72сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Самойлов сыграет в воротах «Северстали» в матче со «Спартаком»
5 минут назад
Гераськин о том, не осталось ли обиды на Разина после обмена: «Ни в коем случае. Это хоккей, так бывает. Ничего страшного»
11 минут назад
Николаев будет защищать ворота «Спартака» в матче с «Северсталью»
23 минуты назад
Морозов о том, что «Барыс» не забрал Голдобина из списка отказов: «Может быть, финансовый вопрос, не смогли потянуть контракт. Это топовый игрок, высокооплачиваемый, звезда КХЛ»
234 минуты назад
Гендиректор «Динамо»: «У нас один из лучших составов в КХЛ. Все пожелания по селекции были выполнены – сохранили Комтуа, Гусева и Джиошвили»
2сегодня, 13:40
Зинченко может покинуть СКА. Ранее форвард не попал на командное фото армейцев (Дмитрий Ерыкалов)
2сегодня, 12:38
РУСАДА перенесла слушания по делу Голышева на 25 сентября, сообщил игрок: «Надеюсь через 2 недели доказать невиновность»
сегодня, 12:13
«Вашингтон» вернул бумажные билеты на матчи регулярки-2025/26. Для Овечкина сезон может стать последним в НХЛ
2сегодня, 11:48
Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»
1сегодня, 11:16
Плющев о «Металлурге»: «Насторожили пресс-конференции Разина. Нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Сезон только начинается»
3сегодня, 06:00