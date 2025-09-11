  • Спортс
  • Антон Белов: «Многие спортсмены не понимают, что такое Госуслуги. Какие налоги, показания за квартплату? А им 30 с лишним лет. Выходят во взрослую жизнь инфантильными по окончании карьеры»
4

Антон Белов рассказал о трудностях, с которыми игроки сталкиваются после карьеры.

– Закончив карьеру игрока, сложно было привыкнуть к тому, что, например, нет у вас постоянной зарплаты, что, условно, в два раза в месяц не приходят на карточку определенная сумма?

– Очень хороший вопрос. Я даже на эту тему написал научную статью — жду, когда выпустят, в журнал отправил. И хочу эту тему чаще поднимать, говорить о том, насколько профессиональные спортсмены выходят во взрослую жизнь по окончании карьеры неподготовленными, инфантильными.

Мы же привыкли с 7-8 лет жить по расписанию: завтрак, тренировка, сон, игра, ужин, отбой. Как тренер сказал, так и будет, все решено за нас, самим думать не приходится. Два раза в месяц, как вы правильно сказали, четко зарплата пришла, отлично. Но надо быть готовым, все заканчивается – карьера, контракты, зарплата и накопленные деньги просто вот так вот, как песок сквозь пальцы. 

Хорошо, что у меня к концу карьеры были предприятия: медицинский бизнес, клиника в Петербурге, клуб единоборств. Супруга позаботилась, пока я играл, и есть вещи, которые нам позволяют себя чувствовать не так вольготно, как во время игровой карьеры, но тем не менее, грех жаловаться.

А так – это большая проблема для многих – не приспособленность к реальной жизни профессиональных спортсменов в посткарьерный период. Посмотрите, сколько хоккеистов уходят после завершения карьеры в зависимости, сколько не имея финансовой грамотности растрачивают все имущество, как результат, сказка заканчивается, разлад в семье и развод.

Можно задуматься о написании какой-то государственной программы и внедрении ее уже на федеральном уровне или хотя бы на региональном для начала — как профессиональных спортсменов адаптировать к жизни по окончании карьеры.

Кто-то сравнивает нас с военными, которые тоже после армии выходят в мир. Но военным ты все равно становишься после школы, идешь в институт, ты уже более-менее как-то сформирован. Многие спортсмены и не понимают, что такое Госуслуги. Какие налоги? Какие показания за квартплату? Вы о чем вообще? А им 30 с лишним лет.

Иногда звонят, задают вопросы: «А как вот это?» Я спрашиваю: «Подожди, а ты как это раньше делал?» – «А я не делал». Ну, кто-то делал за него, – сказал тренер системы СКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАнтон Белов
logoСКА
logoКХЛ
бизнес
деньги
