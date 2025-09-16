Фетисов на вопрос о перспективах «родного» ЦСКА: «У меня нет родного клуба»

Вячеслав Фетисов заявил, что у него нет родного клуба.

– Вячеслав Александрович, что вы думаете о перспективах родного для вас ЦСКА в текущем сезоне КХЛ?

– У меня нет родного клуба, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы и экс-защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов.

Фетисов ранее также играл за «Нью-Джерси», «Спартак» и «Детройт».

Вячеслав Фетисов: «Мой ЦСКА закончился в 1989 году. Я не вхожу в клуб, для меня это все чужое. Не знаю, почему это произошло. Точно не по моей вине»