Фетисов о пиве на стадионах: «Это часть спортивной культуры. Чего мы опасаемся – кучки людей, которые могут что-то нарушить? У нас в театрах даже коньяк и шампанское продают»

Вячеслав Фетисов заявил, что выступает за продажу пива на стадионах.

«Я как депутат, как спортсмен, как тренер, как в прошлом руководитель российского спорта и сенатор, поддерживаю идею продажи пива на аренах. Я вырос на стадионах, когда был мальчиком и пиво в нашей стране продавали. И я играл на многих мировых площадках, на которых везде разрешена продажа пива.

Пиво – это часть спортивной культуры при посещении различных спортивных мероприятий и всего, с ними связанного, включая сооружения. Чего мы опасаемся – кучки людей, которые могут что-то нарушить? Но мы же можем их легко выявить и запретить им посещение спортивных мероприятий. А почему все остальные болельщики не могут пользоваться этими услугами? У нас ведь алкоголь и в театрах продают, и даже не пиво, а коньяк и шампанское.

Но мое мнение не связано с какими-то лоббистскими интересами – их не было и не может быть. Мы мальчишками бегали на стадион «Динамо», и он был всегда забит. Тогда не было ни фанатских секторов, ни какой-то ненависти. Рядом сидели мужчины, женщины и дети, болеющие за разные команды, и между ними не было какого-то, мягко говоря, недружелюбия. Они и создавали атмосферу спортивного праздника.

А мы почему-то решили себя оградить особым статусом, чтобы мужики не могли выпить пару кружек пива и при этом себя хорошо вести. Я за продажу пива на стадионах», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

