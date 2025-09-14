Фетисов посетил выборы в Московской области. Он общался с членами избирательной комиссии и наблюдателями, интересовался организацией процесса голосования

Вячеслав Фетисов посетил выборы в Московской области.

Депутат Государственной думы РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов посетил избирательные участки в подмосковном Лыткарине. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

Фетисов проинспектировал ход голосования на участке № 1426 и других точках. Во время визита он пообщался с членами избирательной комиссии и наблюдателями, интересовался организацией процесса голосования.

Отмечается, что визит экс-хоккеиста в Лыткарино стал одним из многих мероприятий по наблюдению за ходом выборов в Московской области, где проходит голосование в Советы депутатов девяти муниципальных образований.