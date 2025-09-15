Алексей Кудашов высказался после поражения от «Барыса» (2:5).

«Динамо» проиграло 4 из 5 матчей в нынешнем сезоне.

– Фактор вратаря повлиял на исход матча?

– Нет. Нам забивали очевидные голы. Мы играли «3 на 5» долгое время. Давая такое преимущество, надеяться на победу очень тяжело.

– Когда вернется Владислав Подъяпольский?

– Я каждый день практически об этом говорю несколько раз. Он вернется в конце месяца.

– Вы получили 16 минут штрафа. Год назад тоже стартовали неудачно, но не было столько ошибок. Вы видите в этом очевидную проблему?

– Дисциплина… Порядок бьет класс. Но мы то в тактике просаживаемся, делаем что хотим, удаляемся. Есть способы решать эту проблему.

– Вас подводят удаления.

– Да, количество удалений стало решающим фактором. Самое главное, когда выстоять втроем больше минуты – это основное. Исправлять – у нас есть методы. Это дисциплинарные наказания, штрафные санкции, изменения к требованиям к игрокам.

Выползать из таких ситуации можно только через работу. Мы уже начали это делать.

– Была информация в СМИ, что на матче присутствовало высшее руководство «Динамо». Это давило на команду?

– Игроки об этом не знают. На всю команду давят последние результаты. И что много не получается, и нет побед, и все валится из рук – это да. Цель и задачи у команды – выйти из этой ситуации, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов .

«Динамо» рассматривает Ротенберга и Билялетдинова на пост тренера. Кудашову, вероятно, дадут несколько матчей на исправление ситуации («СЭ»)