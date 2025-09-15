«Авангард» стал 6-м клубом в истории КХЛ, одержавшим 700 побед

«Авангард» одержал 700-ю победу в КХЛ.

Сегодня команда тренера Ги Буше обыграла минское «Динамо » (5:4 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Авангард » стал шестым клубом в истории лиги, выигравшим 700 матчей.

Больше побед только у СКА (817), ЦСКА (765), «Ак Барса » (756), «Металлурга» (751) и московского «Динамо» (710).