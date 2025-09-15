Судья Морозов о том, что игрок «Металлурга» бросил в него шайбу: «Разин улыбается, показывает на попу мне и пятюню ему отбивает. После игры хоккеист говорит: «Простите, так стыдно. Я вас видел»
Арбитр рассказал, как игрок «Металлурга» бросил в него шайбу.
«Судим в Магнитогорске. Игрок из-за ворот выкатывается, видит меня. Я только принимаю позу защиты, чуть отворачиваюсь – и он стреляет ровно между защитой.
После этого, когда он мне стрельнул только, на лавку смотрю: Андрей Владимирович Разин улыбается во весь рот, показывает на попу мне и идет пятюню отбивает игроку.
После игры подъезжает [игрок] и говорит: «Товарищ судья, так стыдно, так неприятно, я никогда так не делал. Вы меня простите, пожалуйста. Я вас видел», - сказал судья Сергей Морозов.
Разин о том, что судей можно заменить ИИ: «Сказал лишь однажды, на эмоциях. Имел в виду камеры, которые могут помочь арбитрам, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд становится все сложнее»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Хоккей на Кинопоиске»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости