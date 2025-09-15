Судья Морозов о том, что игрок «Металлурга» бросил в него шайбу: «Разин улыбается, показывает на попу мне и пятюню ему отбивает. После игры хоккеист говорит: «Простите, так стыдно. Я вас видел»

Арбитр рассказал, как игрок «Металлурга» бросил в него шайбу.

«Судим в Магнитогорске. Игрок из-за ворот выкатывается, видит меня. Я только принимаю позу защиты, чуть отворачиваюсь – и он стреляет ровно между защитой.

После этого, когда он мне стрельнул только, на лавку смотрю: Андрей Владимирович Разин улыбается во весь рот, показывает на попу мне и идет пятюню отбивает игроку.

После игры подъезжает [игрок] и говорит: «Товарищ судья, так стыдно, так неприятно, я никогда так не делал. Вы меня простите, пожалуйста. Я вас видел», - сказал судья Сергей Морозов.

Разин о том, что судей можно заменить ИИ: «Сказал лишь однажды, на эмоциях. Имел в виду камеры, которые могут помочь арбитрам, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд становится все сложнее»