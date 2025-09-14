Разин о том, что судей можно заменить ИИ: «Сказал лишь однажды, на эмоциях. Имел в виду камеры, которые могут помочь арбитрам, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд становится все сложнее»

Андрей Разин высказался на тему искусственного интеллекта в хоккее.

– Вы часто говорите, что судей можно заменить искусственным интеллектом. Я попробовал сделать запрос у нейросети: «Тактические схемы для «Металлурга». Она мне предложила сыграть в 1-2-2 с активным прессингом, чаще подключать защитников, использовать всю ширину площадки, играть в большинстве по схеме «зонтик». Слабые места: раскованность и зависимость от ключевых игроков. Что вы думаете по этому поводу?

– Во-первых, про искусственный интеллект я сказал лишь однажды, на эмоциях. Я имел в виду камеры, которые могут помочь судьям, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд линейным судьям становится все сложнее.

Был опыт в футболе, там ИИ заставил вратаря выбросить мяч из аута, гол забили в пустые ворота, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .

Разин про ИИ в хоккее: «В будущем положение вне игры, пробросы будут определять камеры. Смешно слышать, что «Металлург» будут судить по-другому. То есть подтверждают, что судьи могут влиять на игру!»