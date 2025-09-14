«Ак Барс» проиграл «Металлургу» – 3:6. Это 3-е поражение команды Гатиятулина в 4 играх сезона
«Ак Барс» уступил «Металлургу» (3:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 3-е поражение команды тренера Анвара Гатиятулина в 4 играх сезона-2025/26.
Авторами шайб «Ак Барса» стали Дмитрий Яшкин, Илья Карпухин и Кирилл Семенов.
В составе «Металлурга» голы забросили Роман Канцеров, Никита Михайлис, а также Дерек Барак и Дмитрий Силантьев, сделавшие дубли.
В следующем матче, 17 сентября, «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком».
«Металлург» 16 сентября встретится с «Северсталью».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
