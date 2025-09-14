  • Спортс
«Ак Барс» проиграл «Металлургу» – 3:6. Это 3-е поражение команды Гатиятулина в 4 играх сезона

«Ак Барс» уступил «Металлургу» (3:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 3-е поражение команды тренера Анвара Гатиятулина в 4 играх сезона-2025/26.

Авторами шайб «Ак Барса» стали Дмитрий ЯшкинИлья Карпухин и Кирилл Семенов.

В составе «Металлурга» голы забросили Роман КанцеровНикита Михайлис, а также Дерек Барак и Дмитрий Силантьев, сделавшие дубли.

В следующем матче, 17 сентября, «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком».

«Металлург» 16 сентября встретится с «Северсталью».

