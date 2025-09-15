Епанчинцев о 0:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» создает моменты, но реализация хромает. Игроки должны завершать, оторвать 20 грамм ото льда»

Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение «Сибири» от «Адмирала».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил во Владивостоке и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

– Предостаточно было хороших моментов, два периода получились равными, с обилием моментов как у нас, так и у соперника. Вратари хорошо держали нить игры, хотя хватало выходов один в ноль и два в один.

Пока у нас хромает реализация. Это очень важно при такой равной игре. Соперник здорово сыграл по счету в третьем периоде. С нашей стороны была пара хороших моментов, но этого недостаточно для победы. Ну и соперник нас на контратаке поймал, забив второй гол в простой для нас ситуации.

– Но проблемы с реализацией длятся не один матч. Как это исправить?

– Наверное, вы драматизируете. Это работа журналистов. Мы видим голевые моменты, которые создаем. Что тут можно еще сказать? Закрыть глаза и бросить? Как говорится, оторвать 20 грамм ото льда. Как вот забивал соперник. У нас игроки за сезон по 40 очков набирают. Они должны завершать эти моменты.

– У вас есть мысли кого‑то посадить в запас?

– Мысли есть. Но игроков недостаточно, к сожалению. Вот травму получил наш защитник, у него проблема с голеностопом. Сделаем ему МРТ в Хабаровске. Будем думать и что‑то предпринимать. Это сейчас необходимо.

– С чем связываете то, что «Сибирь» не забивает в большинстве?

– Начало сезона. Так было и год назад. Надеюсь, что нас прорвет. Но не забудем, что раньше у нас для большинства были другие игроки. Так что мы тренируемся, работаем, ищем сыгранность.

Нам важно забить гол и почувствовать уверенность, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев .

