Епанчинцев о 0:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» создает моменты, но реализация хромает. Игроки должны завершать, оторвать 20 грамм ото льда»
Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил во Владивостоке и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
– Предостаточно было хороших моментов, два периода получились равными, с обилием моментов как у нас, так и у соперника. Вратари хорошо держали нить игры, хотя хватало выходов один в ноль и два в один.
Пока у нас хромает реализация. Это очень важно при такой равной игре. Соперник здорово сыграл по счету в третьем периоде. С нашей стороны была пара хороших моментов, но этого недостаточно для победы. Ну и соперник нас на контратаке поймал, забив второй гол в простой для нас ситуации.
– Но проблемы с реализацией длятся не один матч. Как это исправить?
– Наверное, вы драматизируете. Это работа журналистов. Мы видим голевые моменты, которые создаем. Что тут можно еще сказать? Закрыть глаза и бросить? Как говорится, оторвать 20 грамм ото льда. Как вот забивал соперник. У нас игроки за сезон по 40 очков набирают. Они должны завершать эти моменты.
– У вас есть мысли кого‑то посадить в запас?
– Мысли есть. Но игроков недостаточно, к сожалению. Вот травму получил наш защитник, у него проблема с голеностопом. Сделаем ему МРТ в Хабаровске. Будем думать и что‑то предпринимать. Это сейчас необходимо.
– С чем связываете то, что «Сибирь» не забивает в большинстве?
– Начало сезона. Так было и год назад. Надеюсь, что нас прорвет. Но не забудем, что раньше у нас для большинства были другие игроки. Так что мы тренируемся, работаем, ищем сыгранность.
Нам важно забить гол и почувствовать уверенность, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Экс-хоккеист «Сибири» Миловзоров выиграл выборы в Горсовет Новосибирска, набрав 60,7% голосов. Он баллотировался от «Единой России»