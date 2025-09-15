  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Епанчинцев о 0:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» создает моменты, но реализация хромает. Игроки должны завершать, оторвать 20 грамм ото льда»
0

Епанчинцев о 0:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» создает моменты, но реализация хромает. Игроки должны завершать, оторвать 20 грамм ото льда»

Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение «Сибири» от «Адмирала».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил во Владивостоке и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

– Предостаточно было хороших моментов, два периода получились равными, с обилием моментов как у нас, так и у соперника. Вратари хорошо держали нить игры, хотя хватало выходов один в ноль и два в один.

Пока у нас хромает реализация. Это очень важно при такой равной игре. Соперник здорово сыграл по счету в третьем периоде. С нашей стороны была пара хороших моментов, но этого недостаточно для победы. Ну и соперник нас на контратаке поймал, забив второй гол в простой для нас ситуации.

– Но проблемы с реализацией длятся не один матч. Как это исправить?

– Наверное, вы драматизируете. Это работа журналистов. Мы видим голевые моменты, которые создаем. Что тут можно еще сказать? Закрыть глаза и бросить? Как говорится, оторвать 20 грамм ото льда. Как вот забивал соперник. У нас игроки за сезон по 40 очков набирают. Они должны завершать эти моменты.

– У вас есть мысли кого‑то посадить в запас?

– Мысли есть. Но игроков недостаточно, к сожалению. Вот травму получил наш защитник, у него проблема с голеностопом. Сделаем ему МРТ в Хабаровске. Будем думать и что‑то предпринимать. Это сейчас необходимо.

– С чем связываете то, что «Сибирь» не забивает в большинстве?

– Начало сезона. Так было и год назад. Надеюсь, что нас прорвет. Но не забудем, что раньше у нас для большинства были другие игроки. Так что мы тренируемся, работаем, ищем сыгранность.

Нам важно забить гол и почувствовать уверенность, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Экс-хоккеист «Сибири» Миловзоров выиграл выборы в Горсовет Новосибирска, набрав 60,7% голосов. Он баллотировался от «Единой России»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoСибирь
logoВадим Епанчинцев
logoМатч ТВ
logoАдмирал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Епанчинцев о 2:1 с «Адмиралом»: «Сибирь» забросила хорошую трудовую шайбу, она позволила раскрепоститься. Большинство не сработало, реализацию надо улучшать»
212 сентября, 16:24
Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ – «Сибирь» обыграла «Адмирал» в серии буллитов
212 сентября, 15:15
Епанчинцев о 0:2 с «Амуром»: «Хотим как лучше, а получается как всегда. Слишком академично завершали комбинации – все из-за огромного желания»
57 сентября, 14:33
Главные новости
Сушинский об отказе Капризова от 128 млн долларов за 8 лет в «Миннесоте»: «Респект. Рискует деньгами в пользу регалий – это мужественное решение»
4 минуты назад
Земченок о стиле игры СКА: «При Ротенберге старались быстрее завести шайбу в зону, а там – навал, броски и силовая борьба. Сейчас хоккей более комбинационный»
14 минут назад
КХЛ. «Шанхай» проиграл «Амуру», «Адмирал» победил «Сибирь», «Авангард» сыграет с «Динамо» Минск, «Автомобилист» против «Салавата»
58сегодня, 12:04
Галлан о 4:5 с «Амуром» в Хабаровске: «Менеджмент и медики «Шанхая» решили, что мы приедем в день матча. Специального плана не было – это новая лига для меня»
2сегодня, 12:43
Экс-хоккеист «Сибири» Миловзоров выиграл выборы в Горсовет Новосибирска, набрав 60,7% голосов. Он баллотировался от «Единой России»
4сегодня, 12:29
Овечкин снимется в фильме «Хоккейные папы-2», рассказал режиссер Булатов: «Легендарный хоккеист и мировая звезда также будет помогать в его продвижении»
1сегодня, 12:12
«Шанхай» проиграл «Амуру» на выезде – 4:5. Меркли набрал 4 очка
2сегодня, 11:45
Депутат Журова о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей на рекламе: «Если футболисты могут зарабатывать много, почему Александр не может? Он спортсмен номер один в России»
56сегодня, 11:18
Барак о ценах в России: «Вполне приемлемые. Не так дорого по сравнению с Северной Америкой, где-то совсем недорого»
3сегодня, 11:02
Бландиси о лучших хоккеистах России: «Малкин всегда заставляет смеяться и сплочает команду. Еще нравится Овечкин – один из лучших бомбардиров в мире»
4сегодня, 10:51
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев про 1 из 13 в большинстве у «Адмирала» за сезон: «Москва не сразу строилась. Работаем, подождите»
27 минут назад
Ковальчук о том, как выбрал хоккей: «Играл в футбол лет до 13, в детстве плавал на каноэ. Когда подошел возраст, папа спросил, чего я хочу»
138 минут назад
«Адмирал» всухую победил «Сибирь» – 2:0. Гуска отразил 22 броска
8сегодня, 11:57
Защитник «Лады» Земченок об 1:6: «СКА показал нам, как играть в быстрый хоккей. Мы не успевали подумать, из этого вылились удаления»
сегодня, 11:30
Орлов о 3:4 с «Торпедо»: «Не фартило просто – неочевидные шайбы из ничего, подставления. «Спартак» выйдет с настроем на победу на следующие матчи»
4сегодня, 10:07
Коледов об «Авангарде» в прошлом сезоне: «Сумбурно начали, но концовку можно записать в актив. Проиграли чемпиону – хоть какая-то отдушина»
сегодня, 09:40
Ларионов о Выдренкове: «Рослый молодой парень, которому хочется верить. Начинает приобретать уверенность, но без ошибок, практики и поддержки – прогресс невозможен»
1сегодня, 08:37
Конюшков об изменениях в «Торпедо» после ухода Ларионова: «Их достаточно много. Смотрим видео – Исаков прививает нам свое видение хоккея. Оно работает, как видите»
4сегодня, 07:50
Денисенко после 3:6 от «Металлурга»: «Что сломалось у «Ак Барса» – пока и мне непонятно. При 0:5 оставалось биться до конца, у всех есть какое-то самолюбие»
4сегодня, 07:35
«Амур» проведет раскатку перед матчем с «Шанхаем» в форме с тигром и драконом: «На склонах Великого Восточного хребта обитал Золотой Тигр, бывший хранителем земли».
2сегодня, 07:25Фото