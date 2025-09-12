Епанчинцев о 2:1 с «Адмиралом»: «Сибирь» забросила хорошую трудовую шайбу, она позволила раскрепоститься. Большинство не сработало, реализацию надо улучшать»
Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Адмиралом» (2:1 Б).
Сегодня «Сибирь» дома обыграла клуб из Владивостока в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Спасибо огромное команде, было очень приятно получить лучшего игрока матча (смеется – Спортс’‘). Есть традиция такая. Тяжелый матч, есть еще над чем работать.
Не сработало большинство, хотя соперник позволял, удалялся. Были хорошие моменты, но реализацию надо улучшать. Где-то упростили ситуацию, глаза закрыли – гол.
Хорошую трудовую шайбу забили, она была необходима команде. Она позволила раскрепоститься, была хорошая скамейка, лавка. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали на протяжении всего матча», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ – «Сибирь» обыграла «Адмирал» в серии буллитов
