«Адмирал» всухую победил «Сибирь» – 2:0. Гуска отразил 22 броска

«Адмирал» всухую обыграл «Сибирь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила во Владивостоке и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Вратарь «Адмирала » Адам Гуска отразил все 22 броска в створ ворот. Победная шайба на счету канадца Кайла Олсона .

Следующий матч команда Леонида Тамбиева проведет дома 17 сентября с «Шанхаем», «Сибирь » в тот же день в гостях встретится с «Амуром».