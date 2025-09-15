«Адмирал» всухую победил «Сибирь» – 2:0. Гуска отразил 22 броска
«Адмирал» всухую обыграл «Сибирь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила во Владивостоке и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Вратарь «Адмирала» Адам Гуска отразил все 22 броска в створ ворот. Победная шайба на счету канадца Кайла Олсона.
Следующий матч команда Леонида Тамбиева проведет дома 17 сентября с «Шанхаем», «Сибирь» в тот же день в гостях встретится с «Амуром».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
