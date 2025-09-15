Экс-хоккеист «Сибири» Миловзоров выиграл выборы в Горсовет Новосибирска, набрав 60,7% голосов. Он баллотировался от «Единой России»
Экс-хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров выиграл выборы в Горсовет Новосибирска.
Вчера в Новосибирске завершились выборы в городской Совет депутатов. Миловзоров баллотировался по одномандатному округу №33 от партии «Единая Россия».
37-летний бывший хоккеист победил, набрав 3364 голоса (60,7% от общего числа). Ближайший преследователь получил 620 голосов.
По ходу игровой карьеры Миловзоров также выступал за московское «Динамо», «Югру», «Нефтехимик», «Ак Барс» и «Автомобилист».
На счету нападающего 661 матч и 365 (142+223) очков в Фонбет чемпионатах КХЛ. Он завершил выступления в 2022 году.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Избирательной комиссии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости