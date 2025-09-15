Экс-хоккеист «Сибири» Миловзоров выиграл выборы в Горсовет Новосибирска, набрав 60,7% голосов. Он баллотировался от «Единой России»

Экс-хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров выиграл выборы в Горсовет Новосибирска.

Вчера в Новосибирске завершились выборы в городской Совет депутатов. Миловзоров баллотировался по одномандатному округу №33 от партии «Единая Россия».

37-летний бывший хоккеист победил, набрав 3364 голоса (60,7% от общего числа). Ближайший преследователь получил 620 голосов.

По ходу игровой карьеры Миловзоров также выступал за московское «Динамо », «Югру», «Нефтехимик », «Ак Барс » и «Автомобилист ».

На счету нападающего 661 матч и 365 (142+223) очков в Фонбет чемпионатах КХЛ . Он завершил выступления в 2022 году.