  • Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ – «Сибирь» обыграла «Адмирал» в серии буллитов
Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ – «Сибирь» обыграла «Адмирал» в серии буллитов

Вадим Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера.

Сегодня «Сибирь» дома обыграла «Адмирал» (2:1 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. 

Эта победа стала 100-й в чемпионате для главного тренера новосибирского клуба Вадима Епанчинцева. Ранее специалист тренировал «Спартак» и «Амур». Это 224-й матч 49-летнего специалиста в КХЛ в качестве тренера. 

На счету главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева на данный момент 99 побед в КХЛ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
