Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ – «Сибирь» обыграла «Адмирал» в серии буллитов

Вадим Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера.

Сегодня «Сибирь » дома обыграла «Адмирал » (2:1 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала 100-й в чемпионате для главного тренера новосибирского клуба Вадима Епанчинцева . Ранее специалист тренировал «Спартак » и «Амур ». Это 224-й матч 49-летнего специалиста в КХЛ в качестве тренера.

На счету главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева на данный момент 99 побед в КХЛ.