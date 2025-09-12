Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ – «Сибирь» обыграла «Адмирал» в серии буллитов
Вадим Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера.
Сегодня «Сибирь» дома обыграла «Адмирал» (2:1 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала 100-й в чемпионате для главного тренера новосибирского клуба Вадима Епанчинцева. Ранее специалист тренировал «Спартак» и «Амур». Это 224-й матч 49-летнего специалиста в КХЛ в качестве тренера.
На счету главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева на данный момент 99 побед в КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
