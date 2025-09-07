  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Епанчинцев о 0:2 с «Амуром»: «Хотим как лучше, а получается как всегда. Слишком академично завершали комбинации – все из-за огромного желания»
4

Епанчинцев о 0:2 с «Амуром»: «Хотим как лучше, а получается как всегда. Слишком академично завершали комбинации – все из-за огромного желания»

Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение «Сибири» от «Амура».

Игра завершилась домашним поражением новосибирской команды со счетом 0:2.

– Из‑за огромного желания и старания все… Его было много с нашей стороны. Не хватало последней передачи, острого паса. Моменты хорошие в целом создавали. И были моменты, когда лезли на пятак. Но если брать статистику, соперник нас перебросал. Были моменты для завершения, но мы ищем лишний пас…

Начало сезона, все плюс‑минус в одной физической форме. Но вот этого компонента, наверное, не хватило. Броска, который бы доставил шайбу до ворот, после чего подставить клюшку… Слишком академично старались завершить любую комбинацию.

Был хороший момент во втором периоде, когда закрывали соперника в зоне. К сожалению, не смогли забить. Ну и не умаляю заслуг вратаря соперника, который хорошо сыграл и держал их в игре. Так что хотелось бы оставить то желание, которое присуще нашей команде, и добавить страсти, чтобы забить гол, взять на себя инициативу. Сделаем на этом акцент, думаю.

– Год назад тоже выходили с признаками академичности. Почему сейчас вернулись в эту точку?

– Все хотим как лучше, а получается как всегда. Простой бросок, подставление, добивание… Вот такие голы, особенно в начале сезона, необходимы. Думаю, ребята это понимают. Мы делали на этом акцент. И подсказывали на лавке и в перерыве, что надо немножко упростить ситуацию. Надеюсь, до них дошло. Надеялись на агрессивное начало.

– Как на четырехдневную паузу смотрите?

– Хотелось бы, чтобы был более игровой ритм. Через день хотя бы. Но ничего, будет восстановление и готовимся к «Адмиралу», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Тренер «Амура» Гальченюк о победе в дебютном матче в КХЛ: «Особенный день. Вся команда ждала игры, для меня это была рутина»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoВадим Епанчинцев
logoМатч ТВ
logoАмур
logoКХЛ
logoСибирь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Амура» Гальченюк о победе в дебютном матче в КХЛ: «Особенный день. Вся команда ждала игры, для меня это была рутина»
сегодня, 14:06
КХЛ хочет ввести драфт для игроков старше 20 лет в сезоне-2025/26 («Матч ТВ»)
3213 мая, 13:51
Главные новости
«Торпедо» анонсировало игру со СКА роликом с Сизовым на «Замбони» под песню «Toxic». В 2024-м Ларионов говорил, что из клуба убрали токсичных людей
225 минут назадВидео
Сомерби о том, что в России еда вкуснее, чем в Канаде и США: «Согласен. Рестораны в Москве поразили меня. В Петербурге тоже было замечательно»
456 минут назад
Хартли посетил мемориал погибшим в авиакатастрофе в 2011-м: «Тренер почтил память Маккриммона и всей команды. Он запустил в Туношонку победную шайбу с 1-го матча с «Локомотивом»
3сегодня, 17:37Фото
Ротенберг поздравил с Днем работников нефтяной и газовой промышленности: «Инвестиции «Газпрома», «Роснефти» и «Татнефти» в хоккей – не просто поддержка, а создание условий для роста»
8сегодня, 17:19
«Сочи» проиграл в первом матче при 75-летнем Крикунове, пропустив 4 шайбы от «Спартака»
6сегодня, 16:56
КХЛ. «Спартак» победил «Сочи», «Северсталь» всухую обыграла «Нефтехимик», «Трактор» уступил «Барысу», «Сибирь» проиграла «Амуру»
123сегодня, 16:20
Ротенберг вручил шлем «Формулы-1» и цепь лучшему игроку матча в «Красной Машине Юниор» и 6 раз ударил кувалдой по шине: «Сколько забили, столько раз бьем в колесо победы»
46сегодня, 16:17Фото
ЦСКА поздравил Сечина с 65-летием: «Благодаря вашей работе в «Роснефти» Россия успешно справляется с вызовами в энергетической отрасли. Благодарны, что вы поддерживаете хоккей»
9сегодня, 15:35
Бердин о России: «Жил в Питере, Омске, Череповце – дело не в крутом городе. Кому-то важны рестораны, а кто-то хочет с таксистом о жизни поговорить – у каждого свои интересы»
3сегодня, 15:30
Зарипов о «Металлурге»: «Между Разиным и Яковлевым – противостояние, чтобы показать, кто добился Кубка Гагарина в 2024-м. Это совершенно неправильно»
15сегодня, 15:16
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко об уходе Никитина из «Локомотива»: «Костяк остался, Хартли – отличный тренер, уже выигрывал Кубок Гагарина, он поможет команде выйти на новый уровень»
8 минут назад
Коростелев про ошибки и удаления в игре с «Сочи»: «Идет построение команды, у «Спартака» новые ребята и тройки. Это нормально. Добыли трудовую победу»
48 минут назад
Гришин о 0:5 от «Северстали»: «Противник нас полностью переиграл. Очень сложно пока даются голы, хотя у нас квалифицированные нападающие. Надеюсь, исправим этот элемент»
2сегодня, 18:27
Козырев о 5:0 с «Нефтехимиком»: «Счет не отображает соотношение сил. У соперника было много моментов. Самойлов у нас здорово сыграл в нужный момент»
сегодня, 18:14
Жамнов после 4:3 с «Сочи»: «Было много брака. Делать выводы после первой игры неправильно. Кто-то волновался, поэтому рубить с плеча не буду»
сегодня, 17:57
Крикунов о 3:4 от «Спартака»: «Играли неплохо, но удаления нас сгубили. С топовыми командами мы на предсезонке не играли, поэтому надо притереться. Все будет нормально»
сегодня, 17:49
Пьянов о 0:2 от «Амура»: «Мало бросков, недостаточно шайбу доводили до ворот. Не залезали под кожу сопернику. Проиграли по делу»
сегодня, 17:05
Полтапов о Никитине: «Понимаю, что при таком тренере нельзя будет халявить. Со мной проводилась очень сильная работа. Надо расти в мастерстве из года в год»
1сегодня, 16:46
«Северсталь» всухую обыграла «Нефтехимик» – 5:0. Самойлов отбил 24 броска
7сегодня, 16:35
Дементьев о перспективах «Шанхая»: «Команда собрана с листа, нужно время. Да, обыграли СКА, но прогнозы давать преждевременно»
сегодня, 15:55