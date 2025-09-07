Епанчинцев о 0:2 с «Амуром»: «Хотим как лучше, а получается как всегда. Слишком академично завершали комбинации – все из-за огромного желания»

Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение «Сибири» от «Амура».

Игра завершилась домашним поражением новосибирской команды со счетом 0:2.

– Из‑за огромного желания и старания все… Его было много с нашей стороны. Не хватало последней передачи, острого паса. Моменты хорошие в целом создавали. И были моменты, когда лезли на пятак. Но если брать статистику, соперник нас перебросал. Были моменты для завершения, но мы ищем лишний пас…

Начало сезона, все плюс‑минус в одной физической форме. Но вот этого компонента, наверное, не хватило. Броска, который бы доставил шайбу до ворот, после чего подставить клюшку… Слишком академично старались завершить любую комбинацию.

Был хороший момент во втором периоде, когда закрывали соперника в зоне. К сожалению, не смогли забить. Ну и не умаляю заслуг вратаря соперника, который хорошо сыграл и держал их в игре. Так что хотелось бы оставить то желание, которое присуще нашей команде, и добавить страсти, чтобы забить гол, взять на себя инициативу. Сделаем на этом акцент, думаю.

– Год назад тоже выходили с признаками академичности. Почему сейчас вернулись в эту точку?

– Все хотим как лучше, а получается как всегда. Простой бросок, подставление, добивание… Вот такие голы, особенно в начале сезона, необходимы. Думаю, ребята это понимают. Мы делали на этом акцент. И подсказывали на лавке и в перерыве, что надо немножко упростить ситуацию. Надеюсь, до них дошло. Надеялись на агрессивное начало.

– Как на четырехдневную паузу смотрите?

– Хотелось бы, чтобы был более игровой ритм. Через день хотя бы. Но ничего, будет восстановление и готовимся к «Адмиралу», – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .

