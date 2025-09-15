  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Анахайма» Суханек забил в свои ворота в матче новичков с «Лос-Анджелесом»
Вратарь «Анахайма» Суханек забил в свои ворота в матче новичков с «Лос-Анджелесом»

Вратарь «Анахайма» Томаш Суханек забросил шайбу в свои ворота.

Инцидент произошел в матче новичков с «Лос-Анджелесом» (1:4).

«Дакс» находились в численном большинстве, когда чешский голкипер принял шайбу в левом круге вбрасывания своей зоны и с разворота отправил ее в сетку ворот.

В этот момент его прессинговал форвард «Кингс». После этого гола счет стал 0:3.

В прошлом сезоне Суханек числился в фарм-клубе «Анахайма» – «Сан-Диего Гуллз» из АХЛ.

